新光三越餐飲最後一塊拼圖補上 6日美食外送正式上線

繼新光三越App推出美食訂候位、預約外帶，新光三越今（5）日宣布，攜手外送平台Uber Eats以及foodpanda合作，延攬新光三越店內超過260家知名餐飲專櫃共同參與，6日正式上線，第一階段11家店，3月13日15家店全面上線，除了冰品、部分拉麵品牌不外送，其他都送，等於將餐飲最後一塊拼圖補上。

新光三越美食外送服務原計劃於今年第3季推出，但發生新冠肺炎疫情，因此從擴大會員服務、提供餐飲品牌夥伴更多銷售機會點的角度出發，新光三越團隊加快腳步，僅花三至四周的時間，邀請兩大外送平台Uber Eats以及foodpanda合作，延攬新光三越店內超過260家知名餐飲專櫃共同參與，占櫃位數85%，共有140至150個品牌。

新光三越商品部副總經理歐陽慧表示，鼎泰豐正在談，因為很複雜，包括出餐流程，每店動線，包裝袋，還有系統串接，所有品牌只要菜單能做外送，談好陸續上架，除了一蘭不可能之外，把賓品目前八十五趴都有，陸續完成系統串接，未來一定會超過85%。

外送服務在27日開始試營運，發現GB鮮釀餐廳南西和台中店外送客單價1,000多元，和內用客單差不多；美食街試營運期間，客單到400多元，像瑞記海南雞飯客單達450元，比內用還高。

「做外送第一要件，就是份量必須跟店內一樣」，她說，本次配合外送，有些店特地推出客製化外送組合餐點，比如欣葉日式料理主打吃到飽，為了外送，特地推出限量的日式便當。

不外送的餐點，則包括冰品以及一蘭拉麵。「一蘭拉麵是今年前兩個月其一成長的餐飲品牌，」顯示有愈多包廂的餐廳愈抗跌。

至於新光三越電商平台「美麗台」今年2月20日正式擴增，增加五個商城，目前約有3,000出頭品項，現在免運費，和去年同期相比，業績成長五倍。

新光三越App中「精選優惠」，上架百貨全館商品，消費者可宅配，也可到店取貨，觀察今年前兩個月「精選優惠」銷售數字表現出乎預期，業績倍數成長；2月更有九成客人仍是希望到實體取貨。