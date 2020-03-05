訊連FaceMe導入新北市板橋地政事務所 作業時間減3分鐘

AI臉部辨識技術開發商訊連（5203）今（5）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲新北市板橋地政事務所試辦採用，打造「人臉辨識E拍即合」系統，比對臨櫃申請者與身分證件照的相似度，以作為身分驗證的輔助方法。透過臉部辨識的輔助，可大幅降低冒名申辦和詐騙事件的風險，並提升身分核對效率。

民眾向地政事務所申請不動產移轉、抵押權設定、權狀補發等登記案件時，除了檢附印鑑證明，也可以選擇親自到場讓地所人員核對身分並確認辦理意願，惟鑑於過去在戶政或地政機關都曾傳出兄弟姊妹冒辦案件的案例，因此新北市政府地政局推辦臉部辨識作為輔助核對，使地政人員得以更客觀且有效率的方式來確認當事人身分。

新北市政府地政局自今年1月1日起，於板橋地政事務所試辦導入以FaceMe AI臉部辨識引擎打造的「人臉辨識E拍即合」系統。依據個人資料保護法第15條規定，承辦人員在取得民眾同意後，使用櫃台攝影機拍攝申請人及其身分證件照片，進行臉部相似性的比對，以輔助承辦人員進行身分確認，目前已有數百位民眾體驗此服務。

訊連指出，有臉部辨識系統的輔助，每項作業平均可省下超過3分鐘的核對時間，不僅省下承辦人員與申辦人寶貴的時間，也可減少冒名申請或詐騙事件，保障民眾的寶貴產權。

「因應政府推行服務數位化和智慧化的政策方向，各單位開始導入新科技帶領服務轉型。其中臉部辨識可應用於智慧政府的公眾安全、身分查驗等等應用情境。」訊連執行長黃肇雄表示，新北市政府地政局推辦臨櫃身分辨識服務，導入訊連開發的FaceMe臉部辨識引擎，可提升地政事務申辦案件之安全性，並大幅提升效率。