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電腦型彩券「今彩539」 天天頭獎800萬

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
3月10~21日買「今彩539」看電影「練愛iNG」享早場優惠價。 圖／台彩公司提供
3月10~21日買「今彩539」看電影「練愛iNG」享早場優惠價。 圖／台彩公司提供

白色情人節即將到來，台灣彩券公司與電影「練愛iNG」攜手合作，3月10日至3月21日購買電腦型彩券「今彩539」，不限購買金額，就可以憑印有優惠訊息的未中獎今彩539彩券，以早場優惠價格至全國各戲院一般廳換購電影「練愛iNG」任何場次的電影票壹張，讓消費者在買彩券之餘還能享受甜蜜約會看電影的優惠。

今彩539每周一到周六天天開獎，玩法簡單易上手，從01~39 個號碼中選出五個號碼，只要對中當期的五個獎號，就有機會把新台幣800萬元頭獎帶回家；此次和藝人阿Ken首次執導的電影練愛iNG合作，預期將吸引更多年輕族群購買彩券，加深對今彩539簡單好玩、頭獎較容易中的印象。

電影練愛iNG將在白色情人節3月13日檔期上映，是以戀愛想要不NG、就要天天練習為主題的愛情喜劇。

根據台灣彩券統計資料，今彩539自2007年1月1日開賣以來，截至今(2020)年2月底止共開獎3,914期，累積開出的頭獎中獎注數高達4,696注，換算下來，等於每天都有人抱走頭獎800萬元，堪稱是公益彩券史上最容易開出頭獎的產品。

頭獎開出的縣市除了連江縣以外，全國遍地開花，開出頭獎前三名的縣市分別為新北市(951注)、台北市(747注)、台中市(532注)。

特別的是，一次抱走三注以上頭獎的民眾共有31人，在這31人中，有28人一次抱走三注頭獎，有二位一次抱走四注頭獎，有一位一次抱走五注頭獎。

今彩539每注頭獎獎金為800萬元，頭獎總獎金上限2,400萬元，如單期頭獎中獎注數超過三注，則由所有頭獎中獎人依中獎注數均分2,400萬元。

觀察這31位幸運兒，都是用相同的選號一次購買3注以上，除了有機會獨得3注頭獎2,400萬元外，當單期頭獎開出注數超過3注時，也會比其他中獎人分得更多獎金。

想要一次抱走三個頭獎，不妨可以學學這31位頭獎得主的買法，也許下個幸運兒就是你。

今彩539是目前電腦型彩券中最常開出頭獎的遊戲，活動期間3月10日至3月21日，只要購買今彩539彩券，中獎即可為自己的夢想加碼。

如果沒有中獎，只要憑今彩539未中獎的彩券至戲院觀賞練愛iNG，還可以用早場優惠價換購任一場次一般廳電影票壹張，換購時戲院會回收彩券，請民眾先行對獎。

彩券 今彩539 電影

延伸閱讀

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

今彩539第109055期 頭獎2注中獎

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