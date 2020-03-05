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CIP：彰芳西島風場近900億專案融資到位

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
CIP台灣區財務長徐正穎(左起)、執行長侯奕愷、開發長許乃文，在電話記者會前合影。圖／CIP提供
CIP台灣區財務長徐正穎(左起)、執行長侯奕愷、開發長許乃文，在電話記者會前合影。圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金管理公司（簡稱CIP）今（5）日宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣900億元正式到位。此一融資計畫是台灣首件由本土銀行：中國信託商業銀行擔任共同財務顧問及領銜主辦，且唯一獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資，在產業鏈、投資、融資、保險全方位創下台灣風電史最高本土化紀錄。

因應新冠肺炎疫情，CIP上午舉行電話記者會，宣布彰芳與西島風場所需專案融資已經到位，CIP已對國外與本土供應鏈廠商發出開工通知。

CIP專案融資，創下了台灣多項紀錄，包括：

一、共計25家國內外金融機構聯貸，包含六家本土銀行，另台灣人壽與全球人壽兩家本土壽險公司除直接入股投資，也積極參與融資，國內金融機構融資占比總計超過30%，創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。

二、首件本土銀行參與主導發展，由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問以及共同領銜主辦，獲得六個國家之出口信貸(ECA)支持，橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比率。

值得一提的是，彰芳與西島風場是日本及韓國政府出口信貸首度參與的亞太離岸風電專案融資案。

三、在離岸風場建設及營運之相關風險及其保險安排上，由怡安保險擔任本案的風險及保險顧問，共計23家國內外保險公司參與承保，創下國內最高的三成保險淨自留率，顯示本土保險業對彰芳西島風場計畫的信心。

CIP自2017年進入台灣起，便積極與國內保險業者會面晤談，是國內首次由離岸風電開發商面對面向保險業者詳盡說明專案建設時程、重要機組件採購及安裝、合約架構、風險管理等細節。

CIP台灣區執行長侯奕愷表示，彰芳與西島風場開發案，總投資金額超過900億元，建廠成本將近900億元，今年預計支付的承包商款項約占合約金額的10%～20％。

人才招募方面，彰芳與西島，加上CIP與中鋼合資的中能風場，三個風場預計招募40多人，主要是風場工程建造、運轉領域的人才，另也需要確保承包商順利執行國產化的人才。

CIP台灣區開發長許乃文表示，僅憑彰芳西島與中能風場900MW的容量，不足以讓本土產業練兵；CIP呼籲政府，第三階段區塊開發應維持現階段本土化的眾多項目，以確保我國內需市場能充份鍛練本土供應鏈、創造良性競爭，之後才有進軍國際的可能。

許乃文也指出，在融資國產化、保險國產化、以致投資國產化三面向上，政府應積極提出比之前潛力場址遴選時更高的標準，才可壯大台灣的離岸風電前景。

保險 離岸風電

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