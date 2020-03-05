疫情刺激生鮮農產品網購倍增 賣最好是這個

新冠肺炎疫情不僅讓全民動員防疫，消費型態也面臨改變。富邦媒（8454）表示，旗下momo購物網2020年至今農產品銷售較去年同期成長一倍；尤其2月起受疫情影響，消費者減少出門頻率網購成重要購買通道，使銷售較去年同期大增；其中也發現女性消費人數有增加趨勢，尤以35~50歲年齡層漲幅最為顯著，可以見得防疫期間網購生鮮農產的消費需求上升。

富邦媒旗下momo購物網積極開拓生鮮農產領域市場，商品類別從蔬菜、水果、米類，至需冷藏、冷凍配送的生鮮食材。

富邦媒表示，隨著國人消費型態轉變，生鮮農產網購市場需求與商機日益蓬勃，因此規劃「農產嘉年華」活動專區，開賣具有溯源、產銷履歷、有機或CAS認證的「國產農產品」。其中，正值盛產季節的「鳳梨釋迦」榮登銷售冠軍，開賣至今單日最高熱銷近千顆，近期關鍵字搜尋量更較平日成長達5倍；「橙蜜香小番茄」顏色味道都十分討喜，單日最高銷售破千斤；營養價值高的「鱸魚」也深受消費者青睞名列第三名。

除了水果、海鮮，補品與米食也受青睞，根據momo購物網公布《農產嘉年華熱銷榜》，低卡健康無負擔的常溫「滴雞精」，與天然「有機米」也是近期消費者網購重點，位居人氣銷售前五名。

富邦媒表示，為讓會員免出門即可買到優質新鮮的農產品，「農產嘉年華」專區還銷售金鑽鳳梨、飛彈蓮霧、戰斧豬排、土雞腿排、大尾白蝦、現流石斑魚等優質生鮮農產，看好網購生鮮農產的需求可望持續成長。