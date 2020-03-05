陸行之看好記憶體後市 估Q2價格上漲10%

全球關注新冠肺炎疫情衝擊產業供應鏈及市場供需情況，市場知名半導體分析師陸行之表示，雖然手機銷量下修，但資料中心強勁需求扺消了手機需求下修表現，同時，也由於伺服器的需求大幅拉動，陸行之看好第2季記憶體價格可望因而受惠，預估記憶體第2季價格可望有10%的價格漲幅。

新冠肺炎對意大利、日本、韓國，中國手機的需求都有影響，但對DRAM 和NAND Flash需求沒有明顯下修，對此情況。

陸行之表示，對需求的影響是肯定有的，因為國內復工率不夠高的因素，手機第1季銷量的數字有明顯的下修，但我們還沒有改變對於存儲需求的預估，最主要的原因是來自資料中心強勁的拉貨動能，抵消了手機弱勢的表現。

陸行之並表示，以DRAM來看，第1季價格漲幅在3~5%，第2季度將受惠於伺服器需求明顯拉動，預估價格會有10%漲幅，但若單獨看伺服器的話，我們認為DRAM漲幅會超過20%。

陸行之進一步指出，價格依然上漲導致了建立庫存的需求，DRAM和NAND需求都預估了好幾個季度信號的動作，所以現在不管是三星等記憶體原廠或者是下游的手機品牌廠等，他們的庫存水位都是相對偏低，現在的採購都是很積極的在拉庫存。

因為第1季度物流的混亂，陸行之認為在第1季度不會有庫存飆升的狀況，需要持續的關注是第2季度的庫存是否會持續上升情況。接下來需要擔心的是第2季智能手機需求不及預期，會導致價格上漲幅度縮窄。

由於近期市場消息混亂，記憶體合約價的價格差異也較大，對於記憶體後市，陸行之表示，第1季記憶體的漲價已是既定的事實，第2季目前看來，漲價幅度會高過第1季，因為未來市況會慢慢轉到供不應求，上游的記憶體原廠，包括三星和SK海力士已經不願意簽長約，比較想談月份的，因為每個月都會拉一次價錢。目前對後市仍正面看待。