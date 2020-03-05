智慧經營／張平沼 散播教育藝文種子

燿華企業集團會長暨台灣商業聯合總會理事長張平沼為商界知名人物，他也是海峽兩岸商務發展基金會董事長，過去經常曝光媒體，自旗下家族上市櫃公司皆交棒給兒子們後，近年來他致力於教育及藝術文化推廣。

分層負責 培養接班人

張平沼1967年自國立中興（台北）大學法律系畢業，1976年在台中擔任襄閱檢察官期間，響應當時行政院長蔣經國推動十大建設的規畫，投資興建台中港倉儲裝卸公司，對台中港的建設與營運，及後續的國家經濟發展貢獻卓著。之後又創辦燿華電子、富喬工業、愛地雅工業等十餘家上市櫃公司，涵蓋金融、工業、商業等領域。

從國小老師到擔任法官、檢察官，又從政選立委，中年更投身企業界，一手催生逾30家公司，積極投入海峽兩岸商務交流。

張平沼過去幾年，陸續啟動事業傳承計畫，將燿華交給長子張元銘和三子張元輔，另兩家公司富喬、愛地雅則是二兒子張元賓掌舵。

和其他企業家培養接班人一樣，他的三個兒子都是美國名校碩士，但都得從公司基層開始學習，包括人事、財務等不同部門歷練。

他說，近五、六年，他幾乎已經不管公司的事務，因為管太多，對接班的兒子們來說並不好，會讓他們長不大，每當兒子徵詢他的意見時，他都會反問「你怎麼看？」「即使知道也不要管太多，要分層負責。」

他說，三個兒子中，老二管的事業較多，因為遺傳到他的創業能力，而且也比較衝，所以對張元賓得踩煞車，但老大與老三則是相對敦厚，得踩油門。

說起企業經營管理，張平沼表示，以燿華來說，前總經理都是公司籌備期就已經在了，現在的總經理更是公司成立一年後就進來了，基本上都已經工作35~36年，現在的總經理接棒後，也會想未來誰接棒最適合，怎麼傳承就顯得更重要。也因為都是已工作30多年的資深員工，當旁邊都是很正派的人，幹部之間也很難去做不好的事，這就是一個正向的循環。

收藏藝品 要蓋博物館

張平沼表示，燿華這五、六年來，堪稱是幸福企業。燿華2019年賺最多，稅前純益約23億元，稅後純益約13億元，每股稅後純益（EPS）2.8元。

燿華也提供激勵的薪資制度，課長級以上按比例發放獎金，課長以上的資深經理特別獎金至少都有1,000萬元，將公司獲利與員工分享。

除了經營公司，張平沼更於2019年獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」，以表彰他多年來對國家社會、對台北大學建校與校務發展的卓越貢獻。

近年來，張平沼致力於協助提升母校校園優良環境，如台北大學去年3月16日舉行「心湖櫻緣」紀念碑立碑揭牌典禮，張平沼以「十年樹木，百年樹人」的教育意涵，捐贈母校吉野櫻、富士櫻800多株，建置三峽校區「心湖櫻花步道」，提供母校不同季節風情，同時鼓勵所有校友關注母校成長與發展。

張平沼並提供年度獎助學金，鼓勵與照顧品學兼優、經濟弱勢學生，期許未來能積極服務與回饋社會。

此外，張平沼在業界以收藏藝術品著稱，包括張大千、齊白石畫作，連同其他書畫收藏超過5,000幅以上，還有宋瓷、唐三彩或田黃、雞血石、水坑石，收藏品之豐富，還被中國主要藝術投資雜誌《財富收藏》形容為「台灣金融家裡收藏之多元，無人出其右」。

現在，他更規畫將部分收藏的書畫藝品，比照奇美博物館，要在台北大學三峽校區校園內籌備興建博物館，提供學子和所有民眾親近藝術文化的基地。