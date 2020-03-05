連鎖效應／危機的預防與處理

正值全台共同抗疫的艱困期間，連鎖便當店卻爆出拒送醫院的新聞，總公司除了立即道歉之外，更第一時間捐款100萬給防疫中心試圖止血，在新聞背後，令人省思門市最前線究竟是什麼原因，為何關鍵時刻卻做出錯誤的決策？

據點分散、中央控管，連鎖門市必須培養門市經理人，面對動態的經營環境，做出及時且正確的因應措施，不能事事仰賴SOP，或待報告總部後聽命行事。

第一線經理人也是人，有著人性的弱點，也會判斷錯誤，就像案例中的連鎖便當店店長，甚至受訪時還表示：「疫情問題店家無法承擔。」言詞之間根本不知道自己錯在何處，以致總公司必須出面道歉、捐款。

這是一個很深刻的教材，特殊時期門市經理人以其個人的識見，做出錯誤的判斷，被醫師爆料，引發輿論效應，而這位店長只是將內心的恐慌，反映在工作上，儘管公司火速將其降職，但對公司品牌的負面影響卻已經產生。

其實，這是一個可以被預防的事件！

疫情持續蔓延，對社會大眾都會產生恐懼的預期心態，愈關心愈會上網搜索相關資訊，於是隨著投入更多的關注，恐懼就會將情緒推向恐慌，一旦恐慌出現，就容易做出錯誤的行為。

理查．彼得森（Richard L. Peterson）在《交易心態原理》一書中，闡述了恐懼和恐慌的不同：恐懼是預期中的情緒狀態，恐懼的人會看到許多風險。恐慌則是一種反應，有立即行動的迫切壓力。

品牌為市場服務，必須戰勝恐懼，將恐懼引導至對前線抗疫醫護人員的支持，而不是一味的風險趨避，基於風險趨避的人性特點，從便當店店長拒送醫院案例中，公司也應看見自己的責任：

一、先做內部沙盤推演：在疫情延燒之初，就有另一家飯包連鎖業執行長積極陳情，冀求充足的口罩供應，理由就是送餐到醫院或居家隔離處所時，同仁會有恐懼心態，為保護員工，給予防護的支持是重點。減少個人主觀判斷對品牌造成的影響，事先預防永遠勝於事後處理。

二、積極培訓強化心理素質：此一事件立即成為一個活教材，因此也有連鎖店推出醫護用餐半價優惠行動，透過培訓強化心理素質，進一步以具體行動感謝防疫前線的醫護人員，在思維與心理層面都先打預防針，以免臨事失控的狀況。

三、第一時間正確的危機處理：以案例中的便當連鎖店為例，由總公司出面道歉、捐款並懲處失職人員，一連串的處置可說是十分明快，使得議題不再持續發酵，將損害降至最低，其五點聲明堪稱是最佳回應範本，除向防疫醫護人員致敬之外，還強調會以醫護送餐優先，並承諾加強培訓同仁，力挽社會觀感。

我們正在疫情之中，正如日本捐贈武漢防疫物資時，在封箱上引述詩經《秦風．無衣》詩句：「豈曰無衣，與子同裳」。詩中描述的是先秦時期秦國軍民團結互助、共同禦敵的患難精神。

「山川異域、風月同天」，向醫護最前線致敬，也為商業最前線的夥伴們打氣。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）