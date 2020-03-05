數位行銷／創建支柱內容 抓住顧客眼球

根據美國內容行銷協會的調查發現，有高達73%的B2B行銷人員認為透過官網或部落格文章，有助於和潛在買家溝通。但卻只有27%的人認為該公司的內容行銷做得非常成功，這是為什麼呢？

儘管大家都知道「內容為王」的道理，但要持續創造大量高品質的內容並不容易，往往必須花費不少人力、物力。所以，我們必須要有策略來進行這件事。

我想建議大家，未來不但要持續創造內容，更需要花心思創建支柱內容（Pillar Content），以鞏固貴公司在產業內做為良好內容來源提供者的聲譽。

什麼是支柱內容呢？簡單來說，就是專注提供特定領域主題（好比：旅遊、居家修繕、網路服務等）的有用資訊，當潛在客戶搜尋相關問題時，可以提供完整的解決方案。換句話說，一個好的支柱內容頁面必須提供高品質的內容，像是完整的指南，並且包含大量內容，以便搜尋引擎爬蟲進行索引。

如果你想打造支柱內容，首先請盤點貴公司的資源（包括：產品資訊、解決方案、成功案例與客戶口碑等），並按照章節來細分頁面，讓讀者可以輕鬆跳轉到他們想要瞭解的部分去查看資訊。

就內容型態而言，除了官網文章或部落格適合作為支柱內容，影音、資訊圖表也是不錯的呈現方式。

切記，支柱內容不是大量無用內容的堆疊，而必須是值得信賴的資訊組合。

舉例來說，知名的線上問卷平臺Typeform，就在他們的部落格中推出一個名為「Customer Success」的支柱內容（https://reurl.cc/rlMzXZ）。這個支柱內容總共有九大單元，可以引領有興趣的讀者朋友了解何謂客戶的成功？以及，剖析客戶對於購買產品的各種心態。畢竟，客戶通常不會主動購買產品，但他們卻樂於為結果付費。

透過此一設計，Typeform不但得以和目標客群分享最新的行銷知識，也能提升自家品牌形象，並進而為廣大的客戶帶來成功，可說是一舉數得。

（作者是內容駭客與寫作酷網站創辦人）