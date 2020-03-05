業務最前線／銷售談判三策略

商業談判為什麼會破局？多數情況是因為雙方守在各自的底線，一旦兩條底線沒有交集，談判要不是變成面紅耳赤的辯論比賽，就是成為相敬如「冰」的表面儀式，很難有具體的進展或成果。

說穿了，這些失敗的談判賽局，都是因為只有一套單調的劇本，還沒有充分的「談」之前，就直接進入「判」的程序。這種只比拳頭大小的遊戲，嚴格來說還稱不上一種談判，我認為頂多就是實力、權力的較量罷了。

談判的藝術在於創造新的劇本，讓雙方甚至三方以上的人馬找到交集。以銷售活動為例，我把談判策略區分為三大類：移轉、重組、拆解。

「移轉」指的是把對話主軸從原本對我不利的A議題，移轉到對我有利的B議題。舉例來說，採購人員緊抓著「價格」議題，拿各種競爭對手的報價對業務員施壓，這是買方慣用的貨比三家策略。然而價格高低永遠有一體兩面的議題可以操作，低價的「對立面」是品質疑慮、索賠風險等負面標籤，畢竟商場上的優勢或劣勢只有相對值，沒有絕對值。遇到僵局時停下來想一想，試著移轉到其他焦點。

「重組」則是在原本第一個談判框架下，加入第二、第三框架。價格是最常見的第一框架，只談價格很快就會遇到瓶頸。此時把「數量」的框架加進來，業務員依據不同採購量給予不同報價，就是加入第二個框架。若是再把付款天數、保固條件拉進來，重組後的劇本選項就充滿各種可能。

最後一項策略「拆解」，適用在範圍廣、目標大的談判情境，例如：高單價的機器設備、高總價的服務專案。因為談判結果對雙方的影響巨大，很難在一回合談定（有時礙於合約的複雜性，有時基於面子問題），我們就把談判賽局拆解成幾個小項目、小回合來進行。這種分散壓力、分散風險的談判模式，我稱之為「階段性談判」。

不管是「移轉焦點」、「重組籌碼」或是「拆解賽局」，上述三種談判策略都是為了找出更有彈性的劇本是什麼，避免硬碰硬的直接衝突。只要有辦法擴大格局和視野，不僅條條大路通羅馬，而且每一場談判也都有通往雙贏的康莊大道。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人）