快訊

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

受疫情影響 磐石會第22、23屆會長交接典禮取消

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，台中磐石會宣布，原訂本月21日舉行的第22、23屆會長交接典禮取消，但新任會長、高僑自動化董事長李義隆，仍將於當天在會內舉行交接；磐石會現任會長為勤美董事長林廷芳。

磐石會現有106家會員公司，包括寶成、上銀、豐興、台玻、勤美、怡利、金可、彰源、美律、喬山、聖暉、百和、美食達人、廣運及昱泉等，涵蓋北、中、南知名上市櫃企業，總市值近2兆元，成為國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。

今年新加入的會員，包括關中董事長洪文照、成霖董事長歐陽玄、拓凱副董事長朱東鎮等人。

磐石會原訂21日假台中長榮桂冠酒店，舉行第22、23屆會長交接典禮，但考量新冠肺炎疫情持續升高，在此防疫關鍵時刻，磐石會決全力支持政府，不舉辦大型公眾聚會，一起共同抗疫，守護台灣。

磐石會表示，綜合考量社團法人負責人任期制度仍須合乎規定，因此21日將於會內舉行新舊會長及會務交接，不對外辦理慶典儀式，等疫情獲得控制後，將擇期補辦交接典禮。

李義隆接任磐石會第23屆會長，副會長為聖暉董事長梁進利，財經委員會主委則為百和興業董事長鄭國烟。

疫情 義隆 勤美

延伸閱讀

全球首例！三組專家反覆檢測 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

大邱87歲新冠肺炎女患者不治 南韓累計34死

中共4128萬名黨員 為疫情捐款47.3億元人民幣

山東監獄集體感染新冠肺炎 從武漢自駕返山東人員傳染

相關新聞

SARS房市暴跌 土銀老董：疫情過後 將U型反轉

新冠肺炎疫情衝擊房市景氣，身為國內唯一不動產專業銀行，土地銀行董事長黃伯川今（4）日樂觀指出，SARS時期房價暴跌的歷史...

大眾運輸防疫作戰 航空產業及早紓困

「消毒措施、紅外線設備都要趕快設置。」針對新冠肺炎疫情，無黨籍立委趙正宇敦促交通部，要將大眾運輸的消毒設備做好。民進黨立委林俊憲也呼籲交通部應儘速將紓困細則提出，尤其是航空業受到衝擊非常大，需要及早適用補助。交通部長林佳龍回應表示，已經敦促台鐵、高鐵與公路總局設置消毒措施，紓困細則也會盡快提出。

38婦女節 電商搶商機

38婦女節即將登場，近期創業家兄弟（8477）、蝦皮購物、Yahoo奇摩等電商業者，陸續推出促銷搶攻「她經濟」，包括美妝保養、智慧家電等商商品，買氣升溫，可望替3月業績成長增添動能。

尖端醫與花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤治療

尖端醫（4186）今天表示，與花蓮慈濟醫院再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤。花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是長期抗戰，細胞治療法是一項新選擇，尖端醫為已獲得衛福部特管辦法細胞製備場所核准的幹細胞銀行，與衛福部核可的GTP實驗室。

水泥雙雄 營收被新冠病毒拖累

受新冠肺炎疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥（1102）的大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，整個市場尚未恢復正常，為避免庫存量過高，台泥坦言，大陸多廠現多半維持部分運轉；亞泥僅江西廠維持運作，其他廠延長停窯。

王品危機入市 新品牌「和牛涮」開幕

新冠疫情擴散重創觀光餐飲業，不過，王品（2727）集團危機入市，新品牌和牛涮日式鍋物放題今日正式開幕。

去年EPS 2.04元 邑昇擬配息1.2元

受惠轉型效益持續，邑昇（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，2019年稅後淨利達0.69億元，年增75.4%，每股純益（EPS）2.04元，董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元。

林務局贈苗活動 讓綠手指成為防疫期間最佳紓壓妙方

天氣轉涼，還不時飄下雨絲，僅管是新冠肺炎防疫期間，林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日早上卻是人聲鼎沸、排隊人龍綿延數...

市場未恢復 水泥降庫存

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥的中國大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，...

別擔心買不到肥料！台肥喊話「供貨穩定」

搶口罩、搶酒精、衛生紙之後，目前民間肥料行傳出肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，恐造成農民買不到肥料，台肥今（4）日正式說...

全聯鯛魚好會賣 今年有望賣破5億元

全聯鯛魚好會賣，台灣養殖魚產量排名第一名台灣鯛，近三年均產量約6.2萬噸，全聯鯛魚去年年銷售量4,300噸，占台灣整體市...

鄭欽天專訪／興富發三策略 迎房市轉機

興富發集團總裁鄭欽天說，新冠肺炎拉高全球分散風險意識，加速外資撤出中國，台商人流、金流回流台灣，等疫情過後台灣房市至少迎來「黃金五到十年」。

熱門新聞

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

疫情影響 星宇證實：航線三剩一 檳城停飛3月8日到4月30日

振興抵用券每份600至800元 經濟部長：綁國旅住宿

沈榮津：振興抵用券電子紙本並行 仍未打算納入飯店業

勞退新制分紅 入帳了

台積攜手博通 5奈米大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。