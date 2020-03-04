受疫情影響 磐石會第22、23屆會長交接典禮取消

受新冠肺炎疫情影響，台中磐石會宣布，原訂本月21日舉行的第22、23屆會長交接典禮取消，但新任會長、高僑自動化董事長李義隆，仍將於當天在會內舉行交接；磐石會現任會長為勤美董事長林廷芳。

磐石會現有106家會員公司，包括寶成、上銀、豐興、台玻、勤美、怡利、金可、彰源、美律、喬山、聖暉、百和、美食達人、廣運及昱泉等，涵蓋北、中、南知名上市櫃企業，總市值近2兆元，成為國內上市櫃企業聯誼組織的領頭羊。

今年新加入的會員，包括關中董事長洪文照、成霖董事長歐陽玄、拓凱副董事長朱東鎮等人。

磐石會原訂21日假台中長榮桂冠酒店，舉行第22、23屆會長交接典禮，但考量新冠肺炎疫情持續升高，在此防疫關鍵時刻，磐石會決全力支持政府，不舉辦大型公眾聚會，一起共同抗疫，守護台灣。

磐石會表示，綜合考量社團法人負責人任期制度仍須合乎規定，因此21日將於會內舉行新舊會長及會務交接，不對外辦理慶典儀式，等疫情獲得控制後，將擇期補辦交接典禮。

李義隆接任磐石會第23屆會長，副會長為聖暉董事長梁進利，財經委員會主委則為百和興業董事長鄭國烟。