快訊

網管害全境擴散？ 中國微信「疫情封鎖」跨年夜已開始

振興抵用券攻略 九個QA一次掌握

德國百年專業健康鞋品牌Berkemann 進軍台中市場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
達科曼總經理蔡財源表示，台中消費力不亞於台北，再加上台中有完整的足部醫療研究體系，可與Berkemann的產品及服務相結合。記者宋健生/攝影
達科曼總經理蔡財源表示，台中消費力不亞於台北，再加上台中有完整的足部醫療研究體系，可與Berkemann的產品及服務相結合。記者宋健生/攝影

看好中部地區健康鞋市場，德國百年健康鞋品牌Berkemann正式進駐台中新光三越百貨，代理商達科曼總經理蔡財源表示，台中消費力不亞於台北，再加上台中有完整的足部醫療研究體系，可與Berkemann的產品及服務相結合。

健康鞋品牌Berkemann去年6月進軍台灣，目前在台北百貨一級戰區的新光三越信義新天地A8館及遠東SOGO復興館設有二家門市，營運半年來，市場反應熱絡；台中是第三個據點，下一個門市將鎖定台南。

Berkemann訴求獨家引進光學足部檢測儀器，對每一位消費者的「挑鞋」細節，從足型到足壓測量，都以科學儀器呈現，讓消費者對自己的雙腳有更進一步認識，並由物理治療師根據儀器數據做判讀分析，提供最佳的挑鞋建議。

蔡財源指出，Berkemann以新品牌之姿進軍台灣健康鞋市場半年，業績就已超過其他百貨鞋業品牌三季的銷售總額，可見台灣消費者對足部健康的重視及品牌認同。

根據調查，八成的台灣上班族患有足部疾病，其中靜脈曲張及足底筋膜炎症狀的比例就各占約三成，其次為足跟疼痛及拇指外翻。

蔡財源表示，這些常見的足疾，主因與職業型態有關，若因久站，加上走路姿勢錯誤，可能衍生慢性足疾，若再沒有「穿對鞋」，恐怕會加劇症狀。

擁有135年歷史的Berkemann進軍台灣後，著重灌輸消費者「穿對鞋」的重要性，從錯誤挑鞋而導致的常見足部疾病，到足疾矯正、預防等，並聘請物理治療師周末駐點門市開辦講座，提供消費者免費諮詢。

蔡財源說，這半年來已舉辦數十場活動，幫助不少消費者導正錯誤觀念，Berkemann也收到不少講座聽眾的正面回饋。

為了深耕台灣市場，今年Berkemann跨出大台北都會區，在台中新光三越設立門市，將服務範圍往南延伸。新店除了商品及硬體設備比照台北門市外，物理治療師的假日講座及駐點諮詢，也比照台北門市辦理。

蔡財源表示，以台灣而言，足部醫學研究相關的物理治療師多集中在台中，這裡有完整的足部醫療體系，相對來說，台中消費者對足部健康的議題，也會有更大興趣。

而就消費層面來說，台中的消費力不亞於台北，加上台中新光三越每年的營業額冠居全台百貨界「店王」，是Berkemann進軍台中市場的主因。

蔡財源也說，至今收到不少消費者的反饋，曾有一位住在台中的客人，他是高雄榮總的外科醫師，上網研究了Berkemann的品牌後，特地北上購買。

由於外科醫師手術時必須久站，工作時間長，需要一雙適合的工作鞋，他說台灣目前少有像這樣有符合醫師需求的鞋子，所以非常高興可以找到Berkemann這個品牌。

為了慶祝Berkemann台中新光三越店開幕，即日起至3月23日，Berkemann經典主力鞋款「繃帶織線鞋(ComfortKnit)」系列全面九折優惠，消費滿1萬元可升等為「黃金VIP」，購滿2萬元升等為「白金VIP」，享有不同折扣優惠。

Berkemann訴求獨家引進光學足部檢測儀器，對每一位消費者的「挑鞋」細節，從足型到足壓測量，都以科學儀器呈現，並由物理治療師根據儀器數據做判讀分析，提供最佳的挑鞋建議。記者宋健生/攝影
Berkemann訴求獨家引進光學足部檢測儀器，對每一位消費者的「挑鞋」細節，從足型到足壓測量，都以科學儀器呈現，並由物理治療師根據儀器數據做判讀分析，提供最佳的挑鞋建議。記者宋健生/攝影

新光三越

延伸閱讀

插電都會小車有賣點？賓士推NGCC家族EQ Power插電式複合動力陣容

再見 法蘭克福！德國IAA車展2021年起將移師慕尼黑舉辦

近70年歷史！法蘭克福車展成絕響 德國車展明年移師慕尼黑

新冠肺炎疫情擴大 德萊比錫書展宣布停辦

相關新聞

大眾運輸防疫作戰 航空產業及早紓困

「消毒措施、紅外線設備都要趕快設置。」針對新冠肺炎疫情，無黨籍立委趙正宇敦促交通部，要將大眾運輸的消毒設備做好。民進黨立委林俊憲也呼籲交通部應儘速將紓困細則提出，尤其是航空業受到衝擊非常大，需要及早適用補助。交通部長林佳龍回應表示，已經敦促台鐵、高鐵與公路總局設置消毒措施，紓困細則也會盡快提出。

38婦女節 電商搶商機

38婦女節即將登場，近期創業家兄弟（8477）、蝦皮購物、Yahoo奇摩等電商業者，陸續推出促銷搶攻「她經濟」，包括美妝保養、智慧家電等商商品，買氣升溫，可望替3月業績成長增添動能。

尖端醫與花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤治療

尖端醫（4186）今天表示，與花蓮慈濟醫院再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤。花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是長期抗戰，細胞治療法是一項新選擇，尖端醫為已獲得衛福部特管辦法細胞製備場所核准的幹細胞銀行，與衛福部核可的GTP實驗室。

水泥雙雄 營收被新冠病毒拖累

受新冠肺炎疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥（1102）的大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，整個市場尚未恢復正常，為避免庫存量過高，台泥坦言，大陸多廠現多半維持部分運轉；亞泥僅江西廠維持運作，其他廠延長停窯。

王品危機入市 新品牌「和牛涮」開幕

新冠疫情擴散重創觀光餐飲業，不過，王品（2727）集團危機入市，新品牌和牛涮日式鍋物放題今日正式開幕。

去年EPS 2.04元 邑昇擬配息1.2元

受惠轉型效益持續，邑昇（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，2019年稅後淨利達0.69億元，年增75.4%，每股純益（EPS）2.04元，董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元。

林務局贈苗活動 讓綠手指成為防疫期間最佳紓壓妙方

天氣轉涼，還不時飄下雨絲，僅管是新冠肺炎防疫期間，林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日早上卻是人聲鼎沸、排隊人龍綿延數...

市場未恢復 水泥降庫存

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥的中國大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，...

別擔心買不到肥料！台肥喊話「供貨穩定」

搶口罩、搶酒精、衛生紙之後，目前民間肥料行傳出肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，恐造成農民買不到肥料，台肥今（4）日正式說...

全聯鯛魚好會賣 今年有望賣破5億元

全聯鯛魚好會賣，台灣養殖魚產量排名第一名台灣鯛，近三年均產量約6.2萬噸，全聯鯛魚去年年銷售量4,300噸，占台灣整體市...

鄭欽天專訪／興富發三策略 迎房市轉機

興富發集團總裁鄭欽天說，新冠肺炎拉高全球分散風險意識，加速外資撤出中國，台商人流、金流回流台灣，等疫情過後台灣房市至少迎來「黃金五到十年」。

鄭欽天專訪／營運轉骨 聚焦長期收益

問：集團未來在房市的銷售策略如何？

熱門新聞

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

疫情影響 星宇證實：航線三剩一 檳城停飛3月8日到4月30日

桃園餐廳飯店掀關店裁員潮 喜來登桃禧2館裁員放無薪假

振興抵用券每份600至800元 經濟部長：綁國旅住宿

沈榮津：振興抵用券電子紙本並行 仍未打算納入飯店業

台積攜手博通 5奈米大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。