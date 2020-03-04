德國百年專業健康鞋品牌Berkemann 進軍台中市場

看好中部地區健康鞋市場，德國百年健康鞋品牌Berkemann正式進駐台中新光三越百貨，代理商達科曼總經理蔡財源表示，台中消費力不亞於台北，再加上台中有完整的足部醫療研究體系，可與Berkemann的產品及服務相結合。

健康鞋品牌Berkemann去年6月進軍台灣，目前在台北百貨一級戰區的新光三越信義新天地A8館及遠東SOGO復興館設有二家門市，營運半年來，市場反應熱絡；台中是第三個據點，下一個門市將鎖定台南。

Berkemann訴求獨家引進光學足部檢測儀器，對每一位消費者的「挑鞋」細節，從足型到足壓測量，都以科學儀器呈現，讓消費者對自己的雙腳有更進一步認識，並由物理治療師根據儀器數據做判讀分析，提供最佳的挑鞋建議。

蔡財源指出，Berkemann以新品牌之姿進軍台灣健康鞋市場半年，業績就已超過其他百貨鞋業品牌三季的銷售總額，可見台灣消費者對足部健康的重視及品牌認同。

根據調查，八成的台灣上班族患有足部疾病，其中靜脈曲張及足底筋膜炎症狀的比例就各占約三成，其次為足跟疼痛及拇指外翻。

蔡財源表示，這些常見的足疾，主因與職業型態有關，若因久站，加上走路姿勢錯誤，可能衍生慢性足疾，若再沒有「穿對鞋」，恐怕會加劇症狀。

擁有135年歷史的Berkemann進軍台灣後，著重灌輸消費者「穿對鞋」的重要性，從錯誤挑鞋而導致的常見足部疾病，到足疾矯正、預防等，並聘請物理治療師周末駐點門市開辦講座，提供消費者免費諮詢。

蔡財源說，這半年來已舉辦數十場活動，幫助不少消費者導正錯誤觀念，Berkemann也收到不少講座聽眾的正面回饋。

為了深耕台灣市場，今年Berkemann跨出大台北都會區，在台中新光三越設立門市，將服務範圍往南延伸。新店除了商品及硬體設備比照台北門市外，物理治療師的假日講座及駐點諮詢，也比照台北門市辦理。

蔡財源表示，以台灣而言，足部醫學研究相關的物理治療師多集中在台中，這裡有完整的足部醫療體系，相對來說，台中消費者對足部健康的議題，也會有更大興趣。

而就消費層面來說，台中的消費力不亞於台北，加上台中新光三越每年的營業額冠居全台百貨界「店王」，是Berkemann進軍台中市場的主因。

蔡財源也說，至今收到不少消費者的反饋，曾有一位住在台中的客人，他是高雄榮總的外科醫師，上網研究了Berkemann的品牌後，特地北上購買。

由於外科醫師手術時必須久站，工作時間長，需要一雙適合的工作鞋，他說台灣目前少有像這樣有符合醫師需求的鞋子，所以非常高興可以找到Berkemann這個品牌。