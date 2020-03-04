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環球購物中心今年1至2月業績 逆勢成長4%

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
環球購物中心南港車站「薄多義Bite 2 Eat」新概念店3月16日登場。業者／提供
環球購物中心南港車站「薄多義Bite 2 Eat」新概念店3月16日登場。業者／提供

環球購物中心今年1至2月業績成長4%，但人潮持平，3至4月將引進近30個獨家或新型態餐飲、服飾配件或親子新櫃，其中餐飲占一半，整體改裝後可望帶動餐飲業績和改裝前相比，成長3至5%。

環球購物中心主管分析，2月下旬業績有受影響，但整體在疫情期間仍逆勢成長4%，主要是因部分店點在車站，有剛性需求，大家上班坐車一定會經過商場，業績較有差別是在假日。

為了刺激業績，環球購物中心今年延續去年高達20%的改裝幅度帶動業績及人潮成長，近期將啟動春季改裝，3至4月共計引進近30個獨家或新型態餐飲、服飾配件或親子新櫃，包括Global Mall南港車站即將於3月16日開幕的「薄多義Bite 2 Eat」，以新概念店首度進駐車站店。

Global Mall板橋車站則以餐飲改裝為主，有首家「鉄火鍋」登場，為樂軒新品牌，主打平價個人小火鍋，還能搭配和牛滷肉飯，預計4月初開幕；此外，還有「迷客夏」、「涓豆腐」、「所長茶葉蛋」、近期超夯「Holo+FACE」韓式證件照、親子樂園「奇幻島探索樂園」、手作新櫃「DOZI皮革手作」等，以及首度快閃雙北百貨的馬卡龍甜點店「MANO MANO」。

Global Mall新北中和則為新型態的「檀島」，不同於既有檀島茶餐廳或外帶店型，將以嶄新店型及多款獨家道地港式小食於4月登場，3至4月還有多家服飾配件、居家生活品牌登場，包括「Arnold Palmer」、「阿原肥皂」、「葡吉手工包子」等。

餐飲業 親子

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