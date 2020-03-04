東生華心絞痛新藥獲TFDA核准上市 搶攻24億元市場大餅

東生華(8432)今（４）日宣布，新成分新藥 Rancad® (諾瑞心寧藥效錠，RNTA06)獲衛生福利部(TFDA)審核通過函，將在近期內提供台灣55萬名的心絞痛病患新的治療選擇。根據IMS資料推估，目前心絞痛藥物台灣市場一年大約24億元，東生華總經理楊思源表示，未來將進一步開拓亞洲市場。

Rancad®符合衛生福利部要求，完整提供新藥查驗登記所需之亞洲人種之藥動／藥效學或療效、安全、用法用量等臨床試驗數據，使國外臨床試驗數據與國人接軌。試驗結果顯示，該臨床試驗的主要療效指標 (Primary endpoint) 呈現與國外臨床試驗數據一樣之趨勢。

台灣目前約有55萬名的心絞痛病患，現行用藥治療後仍有約三成病患無法市當控制或是無法耐受治療的副作用，因此急需新的藥物改善治療效果。其中，女性心絞痛盛行率是男性的1.6-1.8倍， 45歲以下女性的心絞痛盛行率更是逐年上升。

Rancad®適用於穩定心絞痛病患，具全新藥物機轉為晚期鈉離子通道抑制劑 (late sodium channel inhibitor )，不會影響心跳、血壓，亦不會有頭痛…等副作用，可作為現行用藥合併或替代用藥選擇，以提供更多病患及醫師選擇。

楊思源表示，東生華長期專注於心血管等慢性疾病之藥物開發，致力未滿足的醫療需求，並且持續累積亞洲人的藥物治療臨床資料。Rancad®不但成功地紀錄台灣病患使用經驗供醫師參考，並且符合歐美品質規格，期望未來進一步能開創亞洲市場。