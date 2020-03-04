高市地政局首季標地13億 3月18日開標

高雄市政府地政局今年第1季開發區土地標售，共推出10標15筆建地，預定3月18日開標，合計總底價13.7億餘元。

其中大坪頂1號道路區段徵收區，因市府開闢莿蔥腳溼地公園，吸引投資人進駐，前幾季推出土地標售創下亮眼的標脫成績，市府在附近開發第89期重劃區，與本區形成共同生活圈，區內小港森林公園，面積達10公頃，是小港區第2個大型公園綠地，這次有1標4筆商業區土地標售，合計面積約1880坪，位於高松路上，雙面臨路，面積大易規劃，近太平國小及莿蔥腳溼地公園，距小港森林公園更僅數百公尺。

第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案重點地區。本季推出2筆土地，面積各約71坪及130坪，分別臨和成路及紅毛港路，近88快速道路及鳳翔國中，交通便利區位佳，投資自用兩相宜。

高雄大學區段徵收區有3標3筆土地，其中2筆為住三用地，均屬大面積土地，1筆面積約1513坪，位於15米大學西路，坐擁高雄大學第1排景觀；1筆位於大學三街，面積約1219坪，近中山高中及家樂福，適合興建景觀大樓；另1筆商三用地，面積約328坪，為大學二十六街及8米巷道角地，近高雄大學及藍田公園，使用強度高。

大坪頂5號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園，前幾季推出土地標售皆造成搶標，本季再推出3筆1標土地，合計面積約1266坪，四面臨路，適合興建透天住宅。另第33期及大寮、湖內農地重劃區各推出1筆土地。

高市地政局局長黃進雄表示，第1季土地標售已公告，投資人可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標，另再提醒投標人，本季開始更新投標單格式，應注意以新式投標單投標以免投標無效作廢。