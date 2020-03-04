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中聯資源將轉爐石蛻變為水泥生料 降低水泥生產成本

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼子公司中聯資源推動轉爐石蛻變為水泥生料，有效利用轉爐石的成分，可減少天然礦石開採，同時降低水泥生產成本，使水泥成品更具市場競爭力，同時創造資源循環利用，掌握綠色循環經濟商機。

中聯資源表示，全球鋼廠每年產出約1.5億公噸轉爐石，包含日本、美國與歐盟等先進國家都將轉爐石視為可循環利用的資源材料，除應用於道路建設、土木與港灣工程、水利工程、回填材料及土壤改良外，由於轉爐石主要化學成分為氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽，及少許氧化鋁、氧化鎂等，都為水泥的主要成分，並與水泥原料中的礦物成分相似。

國內外的研究確認轉爐石應用為水泥生料具備技術及經濟可行性，可有效取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質原料，經過窯燒製程可完全將轉爐石轉換為水泥產品。日本鋼廠自2001年起就持續提供轉爐石給水泥廠做為生料使用，歐盟及美國約5%的轉爐石應用於水泥生料，除可節省天然礦石開採、運輸、及進口成本外，更可減少每噸石灰石經窯燒產生的440公斤CO2排放，具有顯著減碳效益。

中聯資源指出，中鋼集團煉鋼每年產出轉爐石約160萬公噸，中聯資源測試轉爐石做為水泥生料使用的各項物化特性與加工參數，成功將轉爐石導入水泥廠配料系統。經第三方專業機構驗證確認，轉爐石產製水泥成品，其物化性檢測結果皆符合「CNS61卜特蘭水泥」國家標準。

中鋼 歐盟

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