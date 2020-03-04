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日立新產品發表會 訴求凍結洗淨科技讓呼吸更健康

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
台灣日立江森自控公司總經理張簡敏杰(右二)、台灣日立江森自控空調設備販賣公司總經理羅淮正(右一)與台北市電器商業公會理事長廖全平(左二)、台北市室內設計裝修公會理事長孫因(左一)，共同啟動2020日立冷氣新產品發表會。記者張義宮／攝影
台灣日立江森自控公司總經理張簡敏杰(右二)、台灣日立江森自控空調設備販賣公司總經理羅淮正(右一)與台北市電器商業公會理事長廖全平(左二)、台北市室內設計裝修公會理事長孫因(左一)，共同啟動2020日立冷氣新產品發表會。記者張義宮／攝影

家電冷氣龍頭大廠的台灣日立今(4)日舉辦新產品記者會，現場發表業界領先同步日本「凍結洗淨」科技的家用尊榮系列新機，並為消費者帶來清淨型除濕機及日本原裝空氣清淨機，三者均可過濾PM2.5達99.9%，共同建構完整室內空氣淨化網，讓呼吸更健康。

主持發表會的台灣日立江森自控公司總經理張簡敏杰表示，今年新產品以加值不加價為原則，新增有APP功能的新機種則增加2,000元，全年營收目標年增5%至10%，銷售量超過30萬台，蟬聯台灣家用空調第一大。

台灣日立強調，冷氣在使用的過程中，看不見的機體內部會累積大量塵污與油垢，不僅影響效能，還會對呼吸健康造成威脅。日立新品家用變頻「尊榮系列」同步日本「凍結洗淨」科技，解決機體內部清潔問題，只需一個按鍵就能凍結熱交換器，使附著的灰塵、黴菌及油污浮出，並凍結在結霜層中，再透過解凍時的水流徹底洗淨，最後以送風運轉讓機體內部乾燥，避免因濕度過高而發霉、發臭，冷氣定期「凍一凍」，乾淨又省電。

台灣日立指出，冷氣家用空調配備全面升級，強化空氣潔淨力。四大產品系列*1搭載高密度奈米銀平織濾網、PM0.1濾網、奈米鈦觸媒濾網，層層淨除細懸浮微粒；室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞。大量採用日本製壓縮機，CSPF一級能效，省電又耐用，盡情享受室內清新好空氣。

迎接雲端新世代，台灣日立指出，空調尊榮系列與清淨型除濕機標配雲端操控，可結合手機設定智慧排程，依據定位距離自動運轉或關閉，還可依需求同時啟動多種日立空調產品。尊榮系列更支援Google智慧音箱語音控制，配合體感舒適科技，精準控制溫度與濕度，使設定溫度升級為舒適的體感溫度，把感受升級為享受。

台灣日立表示，冷氣已連續11年銷售第一、連續18年最高榮譽白金獎、連續31年理想品牌第一，家用空調全系列享有業界最長15年服務零件供應。即日起至4月30日止，凡購買日立冷氣變頻式、分離式乙組或窗型冷氣乙台，享有世界名牌好禮六選一優惠，另有配合政府貨物稅減免政策。

家電空調龍頭日立新產品發表會， 訴求凍結洗淨科技讓呼吸更健康。記者張義宮／攝影
家電空調龍頭日立新產品發表會， 訴求凍結洗淨科技讓呼吸更健康。記者張義宮／攝影

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