疫情影響 慧洋-KY 2月每股稅前虧損0.09元
慧洋-KY（2637）今（4）日公告2月合併營收為新台幣8.45億元，年減19.84%，累計前2月合併營收達新台幣18.52億元，年減17.21%；自結2月單月稅前虧損為新台幣6428萬元，自結每股稅前虧損為0.09元；累計前2月稅前虧損為新台幣3037萬元，自結每股稅前虧損為0.04元。
慧洋-KY第1季為運輸業傳統淡季，今年再加上新冠肺炎疫情影響市場信心，以及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，使BDI指數大跌，2月份平均指數為460點，較上月平均668點跌幅達31%，散裝航運業呈現保守觀望態度，而慧洋因有部分長期租約保護使得營收跌幅較BDI緩和。
2月中下旬中國正式復工後，原物料進口與產品出口帶動運輸需求回補下，市場運價已見回穩，尤其以BPI自2月5日最低520點回升至2月28日905點最為明顯，漲幅達74%。
在船隊布局與換租方面，慧洋今年仍將照預定計畫交付7艘節能新船，其中兩艘加裝脫硫設備，並依市況適時汰舊老舊船舶。針對疫情對散裝航運業之影響，慧洋將持續審慎評估，適時調配船舶配置以保留營運上之彈性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言