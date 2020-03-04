疫情影響 慧洋-KY 2月每股稅前虧損0.09元

慧洋-KY（2637）今（4）日公告2月合併營收為新台幣8.45億元，年減19.84%，累計前2月合併營收達新台幣18.52億元，年減17.21%；自結2月單月稅前虧損為新台幣6428萬元，自結每股稅前虧損為0.09元；累計前2月稅前虧損為新台幣3037萬元，自結每股稅前虧損為0.04元。

慧洋-KY第1季為運輸業傳統淡季，今年再加上新冠肺炎疫情影響市場信心，以及延緩開工造成的生產停工、港口缺工影響作業流程，使BDI指數大跌，2月份平均指數為460點，較上月平均668點跌幅達31%，散裝航運業呈現保守觀望態度，而慧洋因有部分長期租約保護使得營收跌幅較BDI緩和。

2月中下旬中國正式復工後，原物料進口與產品出口帶動運輸需求回補下，市場運價已見回穩，尤其以BPI自2月5日最低520點回升至2月28日905點最為明顯，漲幅達74%。

在船隊布局與換租方面，慧洋今年仍將照預定計畫交付7艘節能新船，其中兩艘加裝脫硫設備，並依市況適時汰舊老舊船舶。針對疫情對散裝航運業之影響，慧洋將持續審慎評估，適時調配船舶配置以保留營運上之彈性。