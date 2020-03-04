快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

尖端醫攜手花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤商機

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

國內細胞治療發展熱，蔡政府連任後，力推的生技產業，將可望再度成為市場焦點，依據日本經濟產業省預估，全球再生醫學市值至2050年將達到3,800億美元，2020年的「細胞療法」概念股，應不會太寂寞。

特管辦法開放屆滿一年以來，尖端醫(4186)積極與醫療院所合作，共同向衛福部提出細胞治療計畫申請，是第三家通過衛福部GTP查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第一例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例。

近期雙方再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤，以「自體免疫細胞治療」經標準治療無效之血液惡性腫瘤計劃，目前與花慈申請的總件數計7件，其中實體癌第四期在去年8月底衛福部核定通過，這呼應了總統蔡英文推展生技產業政策目標。

花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠指出，骨髓瘤是人體免疫系統中負責產生抗體的漿細胞，癌化後，在骨髓中不斷複製增生，是國內發生率第3高的血液惡性腫瘤，好發於65至70歲的老年族群，每年新增病患人數約500人；另根據台灣癌症登記資料顯示，每年約有3,500人罹患淋巴癌，為國人癌症十大死因第9名，又稱「沉默的癌症」。

特管辦法開放後，細胞療法是癌症治療的新選擇，就是病患抽血後，在核准的細胞製備場所進行培養，擴增數量及活性，再回輸到病患體內攻擊癌細胞。醫學文獻指出，使用細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症安全性高且副作用低，可以增加本身的免疫能力，減少腫瘤大小及癌症指標，同時對生活品質的提升亦有很大幫助。

尖端醫董事長蘇文龍表示，由神經外科專家林欣榮院長領軍的細胞治療團隊，在臨床治療上已取得豐厚的成果，再搭配尖端醫多年的細胞培養經驗及GTP的品管，將好的細胞產品投入醫療院所，才能真正造福病患與推動醫療產業的進步。

積極布局細胞治療產業的尖端醫，目前與花蓮慈濟醫院、新光醫院與北醫附醫三家醫院合作，共提出9件申請案，更投入其他適應症的開發；尖端醫去年12月營收較前年同期成長86.32%，年營業收入也較2018年成長22.25%，營收動能來自細胞相關服務，未來將投入基因檢測、和拓展海外細胞市場等。

癌症 生技產業

延伸閱讀

尖端醫與花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤治療

尖端醫再攜手花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤商機

新竹血液存量拉緊報 市議會拋磚引玉辦捐血活動

傅崐萁PO住院臥床照 明將說明回復國民黨籍案

相關新聞

大眾運輸防疫作戰 航空產業及早紓困

「消毒措施、紅外線設備都要趕快設置。」針對新冠肺炎疫情，無黨籍立委趙正宇敦促交通部，要將大眾運輸的消毒設備做好。民進黨立委林俊憲也呼籲交通部應儘速將紓困細則提出，尤其是航空業受到衝擊非常大，需要及早適用補助。交通部長林佳龍回應表示，已經敦促台鐵、高鐵與公路總局設置消毒措施，紓困細則也會盡快提出。

38婦女節 電商搶商機

38婦女節即將登場，近期創業家兄弟（8477）、蝦皮購物、Yahoo奇摩等電商業者，陸續推出促銷搶攻「她經濟」，包括美妝保養、智慧家電等商商品，買氣升溫，可望替3月業績成長增添動能。

尖端醫與花蓮慈濟醫院 合攻血液腫瘤治療

尖端醫（4186）今天表示，與花蓮慈濟醫院再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤。花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是長期抗戰，細胞治療法是一項新選擇，尖端醫為已獲得衛福部特管辦法細胞製備場所核准的幹細胞銀行，與衛福部核可的GTP實驗室。

水泥雙雄 營收被新冠病毒拖累

受新冠肺炎疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥（1102）的大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，整個市場尚未恢復正常，為避免庫存量過高，台泥坦言，大陸多廠現多半維持部分運轉；亞泥僅江西廠維持運作，其他廠延長停窯。

王品危機入市 新品牌「和牛涮」開幕

新冠疫情擴散重創觀光餐飲業，不過，王品（2727）集團危機入市，新品牌和牛涮日式鍋物放題今日正式開幕。

去年EPS 2.04元 邑昇擬配息1.2元

受惠轉型效益持續，邑昇（5291）今年以來兩大主要業務穩步發展，2019年稅後淨利達0.69億元，年增75.4%，每股純益（EPS）2.04元，董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1.2元。

林務局贈苗活動 讓綠手指成為防疫期間最佳紓壓妙方

天氣轉涼，還不時飄下雨絲，僅管是新冠肺炎防疫期間，林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日早上卻是人聲鼎沸、排隊人龍綿延數...

市場未恢復 水泥降庫存

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥的中國大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，...

別擔心買不到肥料！台肥喊話「供貨穩定」

搶口罩、搶酒精、衛生紙之後，目前民間肥料行傳出肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，恐造成農民買不到肥料，台肥今（4）日正式說...

全聯鯛魚好會賣 今年有望賣破5億元

全聯鯛魚好會賣，台灣養殖魚產量排名第一名台灣鯛，近三年均產量約6.2萬噸，全聯鯛魚去年年銷售量4,300噸，占台灣整體市...

鄭欽天專訪／興富發三策略 迎房市轉機

興富發集團總裁鄭欽天說，新冠肺炎拉高全球分散風險意識，加速外資撤出中國，台商人流、金流回流台灣，等疫情過後台灣房市至少迎來「黃金五到十年」。

鄭欽天專訪／營運轉骨 聚焦長期收益

問：集團未來在房市的銷售策略如何？

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

疫情影響 星宇證實：航線三剩一 檳城停飛3月8日到4月30日

經濟解析／鴻海法說會 五大重點一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。