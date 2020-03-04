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大眾運輸防疫作戰 航空產業及早紓困

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「消毒措施、紅外線設備都要趕快設置。」針對新冠肺炎疫情，無黨籍立委趙正宇敦促交通部，要將大眾運輸的消毒設備做好。民進黨立委林俊憲也呼籲交通部應儘速將紓困細則提出，尤其是航空業受到衝擊非常大，需要及早適用補助。交通部長林佳龍回應表示，已經敦促台鐵、高鐵與公路總局設置消毒措施，紓困細則也會盡快提出。

大眾運輸消毒要落實

趙正宇說，交通工具也屬於密閉空間，但是相關的消毒措施卻略顯不足。交通部是否有確實監督運輸業者消毒？林佳龍回應，交通部已經請各公共運輸加強設置紅外線熱顯儀，而且原本規定是每8個小時消毒一次，現在已經加強成每4小時消毒一次，「業者怕影響生意，消毒都很積極。」

民進黨立委李昆澤呼籲交通部，要儘速將大眾運輸面對疫情的SOP設置完成，台鐵局回應，已經有制定草案，目前研擬是進站前會設置紅外線熱顯儀，如果體溫達37.5度的發燒標準，會直接通報醫療單位進行隔離，並給旅客全面退費。高鐵局則回應，目前已經加緊設置熱顯儀，以備戰清明連假的人潮。

加強紓困航空、觀光業

林俊憲表示，目前航空業遭疫情衝擊，很多航班引此停飛，導致有7成的消費糾紛都發生在退機票的問題，但交通部對航空業的補助卻多集中在落地費、燃油等補助，他也呼籲交通部在解決航空業問題時，能夠附帶解決機票問題，減低業者跟消費者的損失。

林俊憲同時質疑，交通部對導遊、領隊1個月18960元的補助根本不夠，希望交通部可以開放小額紓困，幫助觀光業度過難關。對此，林佳龍表示，交通部的進度其實比其他部會還要超前，會加速將其餘的應對方法提出，目前的預算規劃是1年，會視疫情變化，再配合行政院提出特別預算。

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