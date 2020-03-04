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華歌爾電商因疫情受惠 官網前兩個月業績成長190%

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
內衣龍頭台灣華歌爾和旗下品牌莎薇今（4）日舉辦2020春夏新品發表會。 圖／台灣華歌爾提供
內衣龍頭台灣華歌爾和旗下品牌莎薇今（4）日舉辦2020春夏新品發表會。 圖／台灣華歌爾提供

內衣龍頭台灣華歌爾和旗下品牌莎薇今（4）日舉辦2020春夏新品發表會，華歌爾主管表示，今年前兩個月業績年減10%，1月雖有全國店鋪活動，業績成長30%，但因春節業績受到新冠肺炎疫情影響，不過電商整體成長，尤以自營官網前兩個月成長190%最高。

台灣華歌爾今年上半年採取節省人力方式，鼓勵員工多休帶薪假，宣傳期也會往後遞延，等待衝刺下半年周年慶業績。

看好無鋼圈內衣風潮，華歌爾今年首度將無鋼圈內衣作為廣告商品，推出台灣華歌爾人科研究所專利設計「3D無鋼圈內衣」，運用曲面設計讓脇邊結構吻合人體，胸型集中，並加強安定的服貼性。

華歌爾主管表示，華歌爾這四年來無鋼圈商品成長三倍，今年春夏季無鋼圈商品就占三成，今年更首度將無鋼圈作為廣告商品，並以3D無鋼圈作為無鋼圈內衣家族系列的帶路雞。

無鋼圈內衣家族包括，無鋼圈素面款「WireFree樹脂無鋼圈」、無鋼圈蕾絲款「伊珊露絲」、「WireFree」約會新機款、浪漫花嫁款；無鋼圈背心式內衣「7 DAY＠度假款」、日本無鋼圈商品「GOCOCI」。

華歌爾旗下另一品牌「莎薇」則推出「Vv好愛現」，肩帶倒v提托設計，提升兩倍提托力，並推出氧氣藍、性感黑和粉嫩粉三色。

這段期間因發生新冠肺炎疫情，華歌爾如何發展宅經濟？華歌爾主管提到，今年2月首度進入新光三越電商「美麗台」，也有其他百貨希望找華歌爾推出電商；若客人有需要的話，超過一件內衣以上，櫃姐也會主動拿內衣給主顧客鑑賞。去年8月開始也推出網路訂購，到店取貨的服務。

至於供應鏈，華歌爾提到，今年春夏可如期上市，只有兩個系列會遞延一個月，主要是台灣華歌爾主要工廠在台灣和越南，對中國大陸依賴度不高；比較擔心的會是秋冬商品，因為內衣是由40多種材質組成，只要缺某種零件就無法生產，若某個零件在中國生產，仍要看復工狀況如何。

華歌爾今年首度以無鋼圈作為廣告商品，此為今年新品「3D無鋼圈」。圖／台灣華歌爾提供
華歌爾今年首度以無鋼圈作為廣告商品，此為今年新品「3D無鋼圈」。圖／台灣華歌爾提供
華歌爾無鋼圈內衣家族。圖／台灣華歌爾提供
華歌爾無鋼圈內衣家族。圖／台灣華歌爾提供

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