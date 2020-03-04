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宅經濟發威 松果購物2月營收2.18億元創開站以來新高

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

興櫃電商松果購物（6740）今（4）日公告2月交易額（GMV）達2.18億元；單月營收3,452萬，年增143%，交易額、營收雙雙創下開站至今單月新高紀錄，營收更是優於預期。

隨著疫情影響之下，「宅經濟商機」持續發威，消費者對於網路採購的依賴度更是大幅提升。

松果表示，2月主要受惠防疫需求、開學季﹑情人節等的檔期推升下，帶動民生用品﹑居家生活與家電需求與買氣大量激增，整體營收皆維持在高檔的表現。

松果總經理吳佩雯表示，松果觀察到在整體的消費市場中，女性經濟獨立伴隨著消費力提升，以松果來看，整體的消費客群女性占八成，可見女性消費力道不容小覷。

展望3月，將持續深化應用大數據分析與AI技術，透過數據整合打造造節活動，精準地以客群推廣策略佈局，提高顧客忠誠度和留存率，同時把握女性崛起的消費力。

松果瞄準女性商機，戰線搶先於3月3日推出「38女王節」促購活動，集結多元優質商品，以滿足龐大女性商機，活動期間特別祭出天天整點人氣商品破盤折扣，同時加碼於3C家電﹑居家生活﹑服飾美妝等專區推出有感下殺促動，期盼拉升相關商品銷售，力拚3月買氣。

營收 家電

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