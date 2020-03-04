港資揪團來台買房 鎖定基隆、淡水、高雄

港資揪團來台買房蔚為風尚！金融圈高層透露，自2019年下半年香港爆發「反送中」抗爭活動後，建商就發現，港人來台購屋的風氣漸盛，而且港人來台買房，鎖定風光明媚的基隆八斗子海科館、淡水及高雄，甚至還「呷好道相報」，揪親友團一起賞屋購屋，讓建商對房市前景充滿信心。

金融圈主管分析，香港的房價是台灣大台北地區的三倍之多，對香港人而言，台灣房價相對便宜，以基隆、淡水、高雄等地而言，每坪大約20萬元，買個40坪，總價只要花費800多萬元，負擔並不算大，不用貸款也能輕鬆購屋。

港人「相揪來購屋」的目的，除了作為度假別墅之用，一年來台灣旅遊個二、三次外，去年中爆發的「反送中」事件也讓港人的危機意識大舉升溫，在台購屋除了度假旅遊，還可當成危機升高時的臨時避難所，堪稱另類的「異地備援」機制。

不過，對於台灣年輕族群而言，因為要考慮上班通勤問題，香港人熱愛的這些區域絕非購屋首選，以基隆而言，到台北上班至少需花費一個半小時以上的車程，即使買了車，還是有停車位不足、需額外負擔停車費，且停車費相對昂貴等問題。

如今有了港資進駐，建商對國內房市景氣深具信心，以往這些偏遠風景區不受國人青睞、成交率低，現在因港人揪團購屋，成交機率已大幅提高。