林務局贈苗活動 讓綠手指成為防疫期間最佳紓壓妙方

天氣轉涼，還不時飄下雨絲，僅管是新冠肺炎防疫期間，林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日早上卻是人聲鼎沸、排隊人龍綿延數百公尺。

原來是一年一度的植樹節前夕贈苗活動，吸引許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。

林務局新竹林區管理處副處長陳啟榮表示，今年植樹月採用「森活大樹聚」為題，是 希望人們生活在都市林木的週邊，除了與樹木建立共生的關係之外，生活中也要納入保護樹木的概念。並透過保護樹木、普查所建置的數據資料，提供主管機關對都市環境中生長的樹木，後續保全及健康評估的基準。