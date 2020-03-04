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林務局贈苗活動 讓綠手指成為防疫期間最佳紓壓妙方

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影

天氣轉涼，還不時飄下雨絲，僅管是新冠肺炎防疫期間，林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日早上卻是人聲鼎沸、排隊人龍綿延數百公尺。

原來是一年一度的植樹節前夕贈苗活動，吸引許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。

林務局新竹林區管理處副處長陳啟榮表示，今年植樹月採用「森活大樹聚」為題，是 希望人們生活在都市林木的週邊，除了與樹木建立共生的關係之外，生活中也要納入保護樹木的概念。並透過保護樹木、普查所建置的數據資料，提供主管機關對都市環境中生長的樹木，後續保全及健康評估的基準。

今天的贈苗活動，共計有：桂花、茶花、及山櫻花等1,200多株的苗木。由民眾憑今年1-3月份統一發票，以樂捐兌換苗木方式辦理，每2張發票可兌換1株苗木，收集的發票將全數捐贈「財團法人創世社會福利基金會」，藉此鼓勵民眾參與植樹活動及綠美化家園，共同呵護台灣美麗的綠色資產。

林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日排隊人龍綿延數百公尺。許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處大門前，今（4）日排隊人龍綿延數百公尺。許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影
林務局新竹林區管理處今（4）日辦理年度贈苗活動，許多擁有綠手指的民眾，攜帶發票前往兌領苗木，要用澆灌植栽來度過防疫期。記者李珣瑛／攝影

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