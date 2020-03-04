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拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

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市場未恢復 水泥降庫存

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台泥（1101）、亞泥的中國大陸工廠農曆春節過後，直至2月下旬才陸續復工。不過，整個市場尚未恢復正常，為避免庫存量過高，台泥坦言，大陸多廠現多半維持部分運轉；亞泥僅江西廠維持運作，其他廠延長停窯。

台泥一月營收為75.02億元，年減20.14%。除少數貴州安順、廣西貴港等部分廠，因為要配合當地政府協同處理生活垃圾，維持正常運作外，其他廠區僅部分運轉。

台泥觀察，雖然大陸各地正醞釀復工，但疫情管控還沒有結束，包括外地民工隔離等，市場供需要恢復正常狀況，需要一段緩衝期，最快要等到3月上旬，屆時發貨量才有機會逐步恢復兩到三成。

亞泥1月因農曆春節工作天數減少，還有復工時間延後，單月營收為52.1億元，年減34.09%。亞泥指出，首季發貨量將減少，其中四川，由於庫存已滿，目前暫無復工計畫。

台泥、亞泥此前均已預告，今年首季損益將受疫情負面影響。

法人也預估，在2月發貨量減少下，台泥、亞泥2月營收恐繼續衰退。不過，部分法人仍看好長期表現，一是台泥、亞泥去年獲利表現不俗，3月即將公告的年報和股利政策可期；二是等到疫情控制後，大陸被拖延的基礎建設工程，將進入新一波趕工期，有利刺激水泥需求跟價格。

台泥 亞泥

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