推動溫室氣體減量 中油首艘碳中和液化天然氣船抵台

為推動溫室氣體減量，中油與液化天然氣供應商殼牌公司（Shell Eastern Trading）首度針對進口液化天然氣試行碳中和（Carbon Neutral）合作案，近日由Grand Aniva船載運，從俄羅斯庫頁島啟航，經過一周的航程，今（4）日安全抵高雄永安液化天然氣廠靠卸。

此為台灣首次卸收碳中和液化天然氣貨氣，所取得的「溫室氣體減量額度」（Carbon Credit）經過國際第三方認證，相當於610座大安森林公園一年之吸碳量，為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。

推動溫室氣體減量已是世界共識，此次殼牌公司交運的貨氣所取得之「溫室氣體減量額度」，是來自印尼及秘魯等地區之國際森林保育計畫；該計畫由聯合國「REDD+」計畫所支持，透過長時間植樹造林、森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度皆經過國際第三方認證。

今天載運抵台的液化天然氣船預估卸收量約6.4萬公噸液化天然氣，自氣田開採至終端用戶，其所產生之二氧化碳當量約24萬公噸，透過碳中和機制，該船取得之減量額度相當於610座大安森林公園一年之吸碳量，其所產生的總二氧化碳量，將與減量額度相互抵銷。

中油主管指出，配合國家溫室氣體長期減量目標，中油近年致力於改善溫室氣體排放，每年定期追蹤，檢討各廠區溫室氣體排放量及相關管理方針，並持續透過設備更新等措施，強化能源管理，以善盡企業社會責任。

今年適值台灣進口液化天然氣30周年，中油藉由進口碳中和液化天然氣這項計畫，更進一步展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園之決心。

殼牌公司液化天然氣行銷暨交易部門副總裁SlavkoPreo Canin表示，液化天然氣為燃燒後最潔淨的碳氫化合物，殼牌公司非常開心能與中油合作，進一步擴展供應碳中和液化天然氣，藉由支持自然保育結合液化天然氣碳中和，有助中油因應當今的碳排放議題，滿足終端客戶希望使用低碳能源的需求。