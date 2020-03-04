快訊

美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星宇傳4月底前連檳城也不飛了 三航線僅剩峴港苦撐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空。圖／星宇航空提供
星宇航空。圖／星宇航空提供

臉書粉絲專頁布萊N 機票達人稍早在臉書上表示，收到來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇航空預計將於3月8日到4月30日間暫時停航台北-檳城航線，開航的三條航線將只剩下一天一班的峴港繼續執勤。對此，星宇航空說，內部正在開會中，有消息會對外發布。

受到新冠肺炎疫情影響，星宇航空近期陸續宣布，每天三班的澳門航班，兩班停飛至5月31日，一班停飛至4月30日；另外2月24日至3月31日，每天取消一班桃園機場往返越南峴港航班，剩上午一班，而桃園機場往返馬來西亞檳城每天一班也遭取消。除澳門、越南峴港航班有異動外，原本預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

星宇航空日前依計畫在桃園國際機場舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，面對航空業影響會是SARS的幾倍，重創整個航空市場。星宇航空董事長張國煒說，因為星宇目前只有三架飛機，影響相對小。不過當航班傳出陸續取消，星宇迷皆感到相當可惜，並為星宇航空打氣。

新冠肺炎 COVID-19 星宇航空

延伸閱讀

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

張國煒：星宇受疫情影響相對小

星宇航空維修棚廠開工 2021年底完工

航班遭砍仍可血拼！星宇小舖今晚回歸 全新商品曝光

相關新聞

經濟解析／新冠疫情擴散 沒貨機的航空公司受傷更重

新冠肺炎疫情擴散全球，首當其衝的航空、觀光業受到重創，其中航空業因投資成本高、人力多，衝擊最為巨大，華航日前內部信件都以...

振興抵用券何時發？商總：清明連假未啟動餐旅業恐雪崩

行政院拍板的600億元紓困特別預算將在明（4）日送進立法院財政委員會審查，經濟部方面，除了規劃6億元預算在疫情期間，將先...

星宇傳4月底前連檳城也不飛了 三航線僅剩峴港苦撐

臉書粉絲專頁布萊N 機票達人稍早在臉書上表示，收到來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇航空預計將於3月8日到4月30日間暫時...

沈榮津：振興抵用券電子紙本並行 仍未打算納入飯店業

因應新冠肺炎造成產業衝擊，行政院匡列20億元推動振興抵用券，經濟部長沈榮津今（4）日表示，未來振興抵用券會發行電子和紙本...

除了振興抵用券…全台夜市將大改造

行政院拍板的六百億元紓困特別預算今送進立法院財政委員會審查，經濟部除規畫疫情緩和後的「振興抵用券」外，疫情期間將先實施商圈和夜市、市場改建。經濟部官員說，全台有六百個公有夜市、市場，將規畫六億元預算，預計可補助半數，用來改造衛生環境，也將為攤商採買口罩、消毒用品等，以防止疫情擴散。

紓困再放寬 納入船舶貨物裝卸承攬業、貨櫃集散站業

新冠肺炎衝擊各個產業，立法院交通委員會多位委員今天於會中提出臨時提案，都關注紓困的照顧對象，會中通過納入船舶貨物裝卸承攬...

防疫超前部署 近六成美商樂觀看待台灣經濟前景

新冠肺炎疫情正在全球快速擴大，台北市美國商會今（4）日公布「2020商業景氣調查」，結果顯示新冠肺炎疫情爆發前，會員對台...

科技部：三大科學園區已成立防疫應變小組

科技部長陳良基今（4）日上午赴立法院教育委員會業務報告並備詢。多位立委關切科學園區防疫，陳良基表示，三大科學園區已成立防...

無約定雇主振興薪資不到基本工資 林佳龍：會評估

疫情衝擊觀光業，交通部投入300億元搶救觀光，交通部觀光局提出振興補助方案，其中一項是補助人員培訓。昨天拍板方案，若雇主...

疫情蔓延大陸會否引爆金融風暴？金管會兩招因應

新冠肺炎蔓延，立委擔心中國大陸若發生金融風暴，在大陸設有據點的本國銀行要如何因應？金管會立委顧立雄答詢時表示，金管會已建...

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

新冠肺炎疫情延燒，今年小年夜才開航的星宇航空，承受不住旅客大量流失，已停飛澳門航線，今（4）日有機票達人在臉書上爆料「來...

質疑經濟部紓困定義不清 王婉諭：補助誰說了算？

立法院今天開始審查「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，時代力量立委王婉諭上午舉行記者會，針對預算編列最多的經濟部...

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

熱錢把台股當提款機！賣股不匯出 央行將驅逐出境

溢價衝15%！元大S&P原油正2追募生效

經濟解析／鴻海法說會 五大重點一次看

bossini今年7月底全面撤出台灣市場 資遣200~300人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。