星宇傳4月底前連檳城也不飛了 三航線僅剩峴港苦撐

臉書粉絲專頁布萊N 機票達人稍早在臉書上表示，收到來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇航空預計將於3月8日到4月30日間暫時停航台北-檳城航線，開航的三條航線將只剩下一天一班的峴港繼續執勤。對此，星宇航空說，內部正在開會中，有消息會對外發布。

受到新冠肺炎疫情影響，星宇航空近期陸續宣布，每天三班的澳門航班，兩班停飛至5月31日，一班停飛至4月30日；另外2月24日至3月31日，每天取消一班桃園機場往返越南峴港航班，剩上午一班，而桃園機場往返馬來西亞檳城每天一班也遭取消。除澳門、越南峴港航班有異動外，原本預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

星宇航空日前依計畫在桃園國際機場舉行飛機修護棚廠興建工程動土典禮，面對航空業影響會是SARS的幾倍，重創整個航空市場。星宇航空董事長張國煒說，因為星宇目前只有三架飛機，影響相對小。不過當航班傳出陸續取消，星宇迷皆感到相當可惜，並為星宇航空打氣。