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美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

旅客出國信心崩盤 星宇研究停飛檳城航線

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
有機票達人在臉書上爆料「來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇計畫於3月8日至4月30日之間暫時停航台北－檳城航線，開航的三條航線將只剩下一日一班的峴港繼續執勤」。　圖／星宇航空提供
有機票達人在臉書上爆料「來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇計畫於3月8日至4月30日之間暫時停航台北－檳城航線，開航的三條航線將只剩下一日一班的峴港繼續執勤」。　圖／星宇航空提供

新冠肺炎疫情延燒，今年小年夜才開航的星宇航空，承受不住旅客大量流失，已停飛澳門航線，今（4）日有機票達人在臉書上爆料「來自馬來西亞檳城方面的消息，星宇計畫於3月8日至4月30日之間暫時停航台北－檳城航線，開航的三條航線將只剩下一日一班的峴港繼續執勤」；對此星宇航空表示，內部正在開會中，有消息會對外發布。

航空界人士指出，在疫情不斷擴散下，旅客擔心被感染，搭機出國意願薄弱，日前衛生福利部部長陳時中又點名搭機的風險很高，他認為「長程的飛機坦白講，還是風險滿高的，裡面未特定的人很多，那長期的一個密閉空間。」更讓旅客視搭機為畏途。

航空業者表示，疫情擴大已嚴重影響旅客出國意願，近期又有旅客赴日本大阪遭到感染，一旅行團赴以色列因機上有旅客發燒，遭原機遣返，都讓原規劃出國的旅客信心徹底崩盤，各航線旅客巨量流失，有的班機旅客數只剩下個位數，在不堪嚴重虧損下，不得不選擇停飛。

據了解，除了星宇航空規劃停飛檳城航線外，也飛行該航線的華航，目前仍正常營運，若星宇真的停航，旅客的行程還不至於會受到影響。

新冠肺炎 COVID-19 星宇航空

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