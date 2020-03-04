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別擔心買不到肥料！台肥喊話「供貨穩定」

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台肥喊話，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，農民毋須恐慌。 圖／台肥提供
台肥喊話，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，農民毋須恐慌。 圖／台肥提供

搶口罩、搶酒精、衛生紙之後，目前民間肥料行傳出肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，恐造成農民買不到肥料，台肥今（4）日正式說明，台肥全能生產能穩定供貨，農戶無需恐慌。

台肥表示，109年一期作國內肥料供應量截至目前為止約18.21萬公噸，較去年同期15.11萬公噸增加供應約3.1萬公噸，增加幅度約20.5%，由於台肥的產能很足夠，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，請農民毋須恐慌。

台肥也說明，於去年底即配合農糧署辦理一期作疏運安全庫存肥料共約1.55萬公噸，農糧署將於用肥旺季期間適時釋出，以穩定供應國內農需。為了因應農民需求，工廠包含例假日、228國定假日等每日皆正常生產，農曆春節期間硝磷複肥工場更是沒有停工休假，全力生產供應。

目前的製肥原料進貨來源穩定且庫存充足，可完全供應農需；台肥農友牌黑旺複肥及錏磷複肥廣受農民喜愛，另外，農民除可購買複合肥料外，若有急需亦可購買單質肥料進行拌肥作支應。

此外，台肥進一步表示，為有效解決國內長期旺季用肥集中的需求，並於105年底提前規劃建置新產能，子公司「培豐公司」硝磷複肥工場新產能將於今年年7月正式投產，更能徹底有效穩定調節國內肥料供需。

台肥 農民

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