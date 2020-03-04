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全聯鯛魚好會賣 今年有望賣破5億元

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
全聯將在3月6日起推出台灣鯛系列商品，獨家與雲林縣口湖漁類生產合作社合作，左起為全聯行銷部協理劉鴻徵、口湖魚類生產合作社董事長王水強以及總經理王益豐。記者何秀玲／攝影
全聯將在3月6日起推出台灣鯛系列商品，獨家與雲林縣口湖漁類生產合作社合作，左起為全聯行銷部協理劉鴻徵、口湖魚類生產合作社董事長王水強以及總經理王益豐。記者何秀玲／攝影

全聯鯛魚好會賣，台灣養殖魚產量排名第一名台灣鯛，近三年均產量約6.2萬噸，全聯鯛魚去年年銷售量4,300噸，占台灣整體市場約7%，銷售額約4.5億元，年增超過一成，等於100人中就有7人吃全聯的鯛魚；今年預計要賣出5.4億元，為全聯魚類小金雞。

全聯表示，去年全聯台灣鯛銷售量達4,300噸，和前年3,597噸相比，成長近兩成，也是魚類銷售亞軍，銷售額約4.5億元，年增17%，僅次於鮭魚；主要因推出部分產品貼體包裝，讓消費者方便保存，今年看好宅自煮商機，將推鯛魚魚翅丸、鯛魚漢堡排等加工品，預計全年成長20%。

全聯將自3月6日起推出「全聯鯛魚節」，販售台灣鯛系列商品；全聯與契約養殖場口湖漁類生產合作社攜手合作，目前全聯店中所有台灣鯛，皆為該合作社獨家供應。

口湖漁類生產合作社成立於1996年，有口湖地社員包括南台灣200家以上的養殖戶，約等於全台四分之一台灣鯛養殖戶，去年全年營收20億元，年成長四成，可說是養殖業隱形冠軍。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，目前鯛魚最大供應通路為全聯，占占35至40％，供應全聯的鮭魚則占45％，他更斥資3,000萬元陸續打造AI智能養殖魚場，未來可全面以太陽能板為屋頂，高科技養魚，擁有少用水、少汙染、少空間、多產值的特色，台灣鯛生長在24小時活水的高科技AI智能養殖魚場，不間斷循環可減少93%飼養需水量。

除了全聯之外，口湖漁類生產合作社的鯛魚也供應飯店和米其林餐廳，前端除了須按摩魚肉，去除多餘油脂，增加魚肉彈性，最重要的保存鮮度，則是採取冷凍技術最貴的-196度C的液態氮，在12分鐘內凍結保鮮，可減少滲水，凍結速度快，和一般凍結需要半小時相比，能加快後端生產流程。

全聯表示，全聯魚類銷售冠軍為鮭魚，2014年銷售8,800萬元，去年銷售則達6.2億元，成長七倍，每年目標成長1億元，主力商品為「鮭魚輪切」，因品質和價格都有競爭力。全聯總經理蔡篤昌看好鮭魚銷售潛力，對鮭魚也寄予厚望，今年目標7億元，看好宅自炊經濟，將推出鮭魚炊飯和鮭魚羹等。

雲林縣口湖漁類生產合作社採取冷凍技術最貴的-196度C的液態氮，在12分鐘內將魚凍結保鮮，可減少滲水，凍結速度快，和一般凍結需要半小時相比，能加快後端生產流程。 圖／全聯提供
雲林縣口湖漁類生產合作社採取冷凍技術最貴的-196度C的液態氮，在12分鐘內將魚凍結保鮮，可減少滲水，凍結速度快，和一般凍結需要半小時相比，能加快後端生產流程。 圖／全聯提供
全聯販售的台灣鯛會經過18小時的活魚蓄養。 圖／全聯提供
全聯販售的台灣鯛會經過18小時的活魚蓄養。 圖／全聯提供

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