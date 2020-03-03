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桃園餐廳飯店掀關店裁員潮 喜來登桃禧2館裁員放無薪假
新冠肺炎疫情衝擊下，桃園市餐廳、旅館業出現關店、裁員潮，蘆竹區湘蓮、竹園、萬翔3家營地老字號餐廳宣布歇業，大園區知名桃園喜來登飯店、桃禧航空城飯店新館2家飯店向市府勞動局通報宣布裁員28人和員工放無薪假，桃園喜來登、桃禧航空城飯店董事長李三蓮今天傍晚表示，受到疫情衝擊，「生意真的真很慘」，不排除先暫時歇業半年，等疫情過去。
桃園市長鄭文燦一周前才剛剛訪視桃園喜來登飯店，與也是桃園市觀光旅遊發展協會理事長的李三蓮座談，李三蓮當面鄭文燦建議政府稅捐補助，未料一周後，桃園喜來登、桃禧航空城飯店新館通報裁員和員工放無薪假，李三蓮表示，2館的飯店共450間房間，住房率約不到百分之五，即便有人訂房也退訂，最近生意沒有起色。
李三蓮表示，受到疫情衝擊，現在旅館飯店業很多在苦撐著，以他經營的桃園喜來登、桃禧航空城新館2家飯店，每月員工薪資加勞健保費大約900萬元，但是住房率卻不好，「生意不好，業界大家都很慘」，為求永續經營，只好採取有假員工休特休、無假員工放無薪假，員工2月約一成、3月約二成放無薪假，建請政府暫停建設方案，補助業者和員工協助度過疫情難關才實在。
蘆竹區經營20年的湘蓮餐廳及經營31年的竹園餐廳也在上月底歇業，經營30年的萬翔餐廳也宣布10日起暫停營業，萬翔餐廳以原本就計畫要歇業再翻修後重新開業，「只是疫情影響提前歇業計畫」。湘蓮餐廳老闆、市議員褚春來表示，餐廳經營日益困難，近年生意競爭，利潤不好、員工不好請，受疫情衝擊，該店春節後的團拜、老人會聚餐及宴席紛紛取消訂桌接近三成，成為壓垮經營「最後一根稻草」。
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