快訊

經濟部拍板 額溫槍禁出口至3月底

農民憂疫情影響搶購肥料 台肥：今年供應量比去年多二成

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

近期因新冠肺炎影響，引發農民搶購肥料；台肥表示，集團目前一期作國內肥料供應量截至目前為止約182,133公噸，較去年同期151,110公噸增加供應約31,022公噸，增加幅度約20.5%，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，農民毋須恐慌。

台肥強調，去年底集團即配合農糧署辦理一期作疏運安全庫存肥料共約15,537公噸，農糧署將於用肥旺季期間適時釋出，以穩定供應國內農需。

台肥指出，台肥旗下生產工廠包含例假日、228國定假日等每日皆正常生產，農曆春節期間硝磷複肥工場更是沒有停工休假，全力生產供應；目前公司製肥原料進貨來源穩定且庫存充足，可完全供應農需。農民除可購買複合肥料外，若有急需亦可購買單質肥料進行拌肥作支應。

台肥 農民

延伸閱讀

農友春耕不必搶肥料 農糧署：生產供應無虞

農民憂買不到肥料 農糧署：庫存充裕免恐慌

肥料原物料傳缺貨 肥料廠回應:供貨一切正常

稻作肥料受疫情影響斷貨 美濃農會：有替代品可用

相關新聞

桃園餐廳飯店掀關店裁員潮 喜來登桃禧2館裁員放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊下，桃園市餐廳、旅館業出現關店、裁員潮，蘆竹區湘蓮、竹園、萬翔3家營地老字號餐廳宣布歇業，大園區知名桃園...

台中三大國際級豪宅即將落成 較勁七期一級戰區

台中七期眾所矚目的三大國際級豪宅，包括「大陸丽格」、「寶璽天睿」及「富邦新市政」，都將於近期陸續完工交屋，較勁七期一級戰...

經濟部拍板 額溫槍禁出口至3月底

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，越來越多的機關、場所需要購置額溫槍。由於擔心額溫槍出口造成防疫缺口，經濟部今天表示，已經與廠商...

擬真義肢可預判動作 軟手掌能換燈泡

殘疾者裝上「軟手掌」能做出與常人無異的動作！義大利技術研究院日前成功研發出近似於人類四肢的擬真義肢。殘疾研究員瑪莉亞不但用裝上的智慧義肢安裝燈泡，還可以拿起剪刀剪裁紙張。研究員葛里歐利則表示，「資料庫

家族內鬨！香港服飾巨頭bossini陷入困境

曾經是港澳最大的服裝零售集團，與佐丹奴、班尼路並稱為香港服飾三巨頭的堡獅龍，受到電商、快時尚夾擊，以及家族內鬨爭奪創辦人...

美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

新冠肺炎持續延燒，防疫期間，酒精等防疫用品也變得一瓶難求，為擴大防疫布局，加強社區防疫，三商家購（美廉社）表示，將免費發...

疫情影響砂石料源供應 水利署加強疏濬每日出料量增

台灣營建業的砂石需求約有十分之一來自中國進口，近期受新冠肺炎影響中國砂石開採，導致料源出現不足、砂石價格上漲蠢蠢欲動，影...

全台唯一都市電廠 台電南部電廠碳排年減40萬噸

台電今（3）日指出，南部電廠環保升級計畫自2015年啟動，四部機組共七台氣渦輪機已於去年下半年全數完成，整體氮氧化物年減...

協助業者轉型人才培訓 交通部拍板補助業者

因應新冠肺炎對觀光、運輸（遊覽車）相關產業營運造成重大衝擊，交通部決定投入8億元（觀光產業5億元、交通運輸業3億元），協...

向防疫尖兵致敬 醫護人員購買衣十五抗菌襯衫享五折

面對武漢肺炎疫情持續擴散，台灣襯衫品牌「衣十五」，用抗菌布料做成的抗菌襯衫銷量大增，總經理蔡介欽一聽到傳出院內感染的消息...

率全國之先推動工業區立體化 林右昌：廠商轉型增活路

配合行政院祭出的「工業區更新立體化發展方案」，基隆市政府也率全國之先，已擬定工業區立體化方案，提供六堵及大武崙工業區廠商...

不銹鋼盤價 預期第二季反彈

不銹鋼產品售價壓力未減，不過，上游廠唐榮（2035）、華新（1605）對今（2020）年第二季展望仍保有信心。

熱門新聞

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

Switch大熱賣 鴻海獲急單

bossini 7月底前 關閉全台51家店

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

新熱錢匯入 台幣衝2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。