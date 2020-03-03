農民憂疫情影響搶購肥料 台肥：今年供應量比去年多二成

近期因新冠肺炎影響，引發農民搶購肥料；台肥表示，集團目前一期作國內肥料供應量截至目前為止約182,133公噸，較去年同期151,110公噸增加供應約31,022公噸，增加幅度約20.5%，市場供應無虞，且肥料價格持續維持穩定，農民毋須恐慌。

台肥強調，去年底集團即配合農糧署辦理一期作疏運安全庫存肥料共約15,537公噸，農糧署將於用肥旺季期間適時釋出，以穩定供應國內農需。

台肥指出，台肥旗下生產工廠包含例假日、228國定假日等每日皆正常生產，農曆春節期間硝磷複肥工場更是沒有停工休假，全力生產供應；目前公司製肥原料進貨來源穩定且庫存充足，可完全供應農需。農民除可購買複合肥料外，若有急需亦可購買單質肥料進行拌肥作支應。