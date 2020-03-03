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經濟部拍板 額溫槍禁出口至3月底

大江去年稅後純益20.16億元 EPS 17.02元

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

大江(8436)今(3)日公告2019年度財報，稅後純益為20.16億元，較2018年17.95億元成長12.31%，稅後每股純益(EPS)為17.02元，全年營收為95.66億元，較80.98億元成長18.13%。

由於中國大陸2019年上半年陸續整頓直銷、微商等行業，對保健食品的監管轉趨嚴格，加上美中貿易戰影響消費力，影響大江在大陸的客戶下單意願，去年下半年受大陸客戶舊品庫存偏高影響，導致拉貨訂單延遲，大江第3季營收跌落谷底，為全年新低，較第2季下滑近兩成，年衰逾一成。

不過，第4季則為保健食品統旺季，加上中國市場經過調整，已慢慢回到正常狀態，大江的新品銷售持續成長，舊品隨客戶庫存去化也在回升中，總銷售量都是增加，月營收又回到逐月成長態勢。

大江近期積極多元布局，包括功能性食品、日用品、數位印刷等，目標生活領域占營收比重一成以上，數位印刷技術10年內將導入到 80% 客戶上，法人看好，大江在健康食品領域具一定實力，受惠新冠肺炎疫情，益生菌保健品需求增長，一掃拉貨動能疲弱現況。預期2020年下半年保健食品市場將逐漸復甦。法人預估，展望 2020年，大江營收可望達105億元，年增10%。

大江 營收 保健食品

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