台中三大國際級豪宅即將落成 較勁七期一級戰區

台中七期眾所矚目的三大國際級豪宅，包括「大陸丽格」、「寶璽天睿」及「富邦新市政」，都將於近期陸續完工交屋，較勁七期一級戰區，業界專家預期，屆時實價登錄價格將改變台中豪宅的排行順序。

台中建築經營協會理事長邱名仕指出，台中近年各項交通建設陸續啟動，捷運也將通車，國際都市的脈絡漸趨成型，多家建商聘請國際級大師操刀設計為建案鍍金，改變城市的景觀與街廓，不但吸引金字塔頂端客層青睞，豪宅價格天花板也不斷衝高。

其中，義大利國寶建築大師Antonio Citterio繼「大陸宝格」之後的第二件作品「大陸丽格」，預計第2季落成，全案規劃地上33樓，地下6層，產品60至125坪。

此案選用BFFI為標配廚具，以及KERAMAG、AXOR、Villeroy &Boch、HOESCH等國際級品牌單品作為衛浴設備；此外，室內每三層挑空的綠廊梯廳特殊設計，於中層種植喬木，打造室內空中莊園，與七期夏綠地園道及市政園道間接呼應。

近期「丽格」外牆帷幕落架後，充滿現代感的金屬玻璃，打造出的琥珀色蜂巢格窗，在惠中路上相當醒目。

矗立於旁的還有由西班牙建築團隊打造的松果樹造型「中信金控台中金融大樓」與菱格紋藝術的「大陸宝格」各擅勝場，都可看到大陸建設善以國際建築符號打造全新街廓的雄心，市場預估，「丽格」的平均成交單價將從60萬起跳，備受各界關注。

此外，被視為台中豪宅創始者的寶璽建設，早於1997年請來美國比佛利山莊建築大師合作，是建築業界最早與國際設計團隊合作的品牌建商。

即將完工的「寶璽天睿」建案外觀，由設計渥太華機場、溫哥華市政府的加拿大地標建築大師Michael Green打造，以進口花崗岩及金屬格柵規劃地上38樓、地下4層建築，坪數168、185坪，富有當代美學的空中別墅。

寶璽副總經理周白金指出，「光線」是Michael Green最重視的豪宅元素，他賦予外觀四面皆為正面的獨特設計，且每戶四面採光、面寬高達27米，以Z字設計達到各戶無鄰牆。

公設空間則邀請日本空間大師片山正通規劃，其中最引人注目的焦點，正是片山正通獨家設計的庭園廊道，成為台中首宗住宅建築以公共藝術作品申請使照的案例，全案開價79萬至90萬元。

富邦「新市政」則與台北信義區矚目建案「大陸琢白」系出同門，找來普立茲克獎白派建築大師、白派建築教父Richard Meier聯手，規劃單梯核心筒結構，連接兩個不同高度的南、北塔樓，室內裝潢由設計界巨擘YABU PUSHELBERG掌舵，備受高端客戶群矚目。