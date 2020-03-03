因應防疫需求 北市兒童新樂園入園全面量測體溫

台北捷運公司今（3）日表示，因應防疫需求，自即日起，兒童新樂園遊客入園均需全面量測體溫，遊客耳溫如大於或等於38度，園區將婉拒入園，並勸導遊客配戴口罩儘速就醫。

此外，園區亦與廠商取得協調，室內活動場館先暫停開放營運，包括1樓免費球池遊戲場、恐龍大鬧兒童新樂園（2樓多功能展場）、密室脫逃（2樓火山後方）、親子堡（2樓超商旁）、如果兒童劇場、卡哇依歡樂世界；至於室外部分，兒童新樂園13項大型遊樂設施及委外經營之中小型遊樂設施（如戰火金剛、勇闖侏儸紀等八項設施），仍維持正常營運。

為提供遊客安心遊玩環境，兒童新樂園已進行多項加強防疫措施，於大門、各設施入口等共40處位置設置酒精消毒器，供遊客加強手部消毒使用；另針對廁間設備如座墊、馬桶蓋、沖水鈕、兒童座椅、無障礙扶手等處，指派專人專責進行消毒；每日於營運前、中、後，加強消毒遊樂設施之座艙、安全桿等，凡是遊客常接觸的地方，均每四小時消毒一次，務求做到防疫滴水不漏，打造適合闔家出遊的親子樂園。

同時，北捷公司也再次呼籲遊客，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫。