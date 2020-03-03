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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

福斯要趁國產車斷鏈搶市場 今年目標1.3萬台

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
台灣福斯汽車總裁安士杰強調福斯保養費降低。福斯汽車提供
台灣福斯汽車總裁安士杰強調福斯保養費降低。福斯汽車提供

新冠肺炎疫情還在燒，車廠戰情更熱，台灣福斯大動作搶戰台灣車市。台灣福斯汽車總裁安士杰今（3）日宣布3月起所有2020新年式車款將適用長里程彈性保養概念，透過車內行車電腦與感應器蒐集資料，並評估用車狀況，使得原本建議的保養周期更為拉長，將可有效降低車主養車成本。

在保養次數減少之下，有效降低養車成本，成為福斯搶攻台灣車市的利器，安士杰並設定年銷1.3萬台的目標。

安士杰指出，改變過去以行駛里程作為更換機油的依據，透過車內的行車電腦與感應器評估汽車使用方式，進而計算行駛里程、油耗、環境溫度、引擎負載等，提醒駕駛更換機油時機，延長保養換油的間隔，減少車主來回原廠的保養次數。

原本建議的保養周期／里程從一年15,000公里，延伸至最長二年或最多30,000公里，除提升車主便利性，更有效降低整體養車成本。

此外，台灣福斯汽車也同步展出全球車壇眾所矚目的四門斜背轎跑車Arteon，以獨特的設計語彙展現Volkswagen的德藝美學，計劃在年底前就會正式登台與國人見面。

讓福斯汽車對今年車市充滿信心還有另一個重要背景，由於大陸疫情影響，汽車供應鏈出現斷鏈危機，國產車最快可能在本月開始出現缺車的問題，裕隆日產KICKS部分零件來自湖北，成為各方關注的焦點，豐田汽車目前仍未出現缺料的問題，但也值得關注。如果國產車陸續出現缺車的問題，將釋出更大的市場供福斯衝刺。

安士杰表示，目前台灣福斯供應多從歐洲與美國進口，零件廠就近供應多半位於東歐或南美，就目前觀察，出貨船期都還算正常，衝擊應會比國產車來的輕一些。

福斯 國產車 車市

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