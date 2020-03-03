擬真義肢可預判動作 軟手掌能換燈泡

殘疾者裝上「軟手掌」能做出與常人無異的動作！義大利技術研究院日前成功研發出近似於人類四肢的擬真義肢。殘疾研究員瑪莉亞不但用裝上的智慧義肢安裝燈泡，還可以拿起剪刀剪裁紙張。研究員葛里歐利則表示，「資料庫建立後，未來可以透過AI學習做出更複雜的動作。」

智慧擬真義肢

根據《歐洲新聞台》報導，義肢不再只是塑膠的美觀裝飾而已，義大利技術研究院日前研發出近似於人類四肢的擬真智慧義肢，不但能對外部刺激有所反應，還可以感應身體將進行的動作，讓手指靈活運作。

協助「軟手掌」計劃進行的研究員瑪莉亞，是一名天生四肢缺乏患者。從影片中可看到，她以接上的義肢輕巧地安裝燈泡，還可以拿起剪刀進行複雜的剪裁，甚至還能夠接住網球。她說：「新研發的義肢對失去手腳的人來說無疑是一個好消息，我們再也不必過著充滿失落感的生活了。」

資料庫預判動作

據《先進科技新聞》報導，「軟手掌」計劃的臨床實驗在瑞士蘇黎世及德國漢諾威進行，研究員比克奇表示，「軟手掌不只是偵測大腦神經狀況，我們以活生生的手是如何使用的概念與身體進行整合，達到使用者感覺與活體四肢無異的效果。」

具人工智慧的「軟手掌」接上身體後，感應器便會偵測脈搏及肌肉等身體反應，使用者以一般人使用雙手的模式施力，身體反應會讓感測器了解使用者想要進行何種動作。研究員葛里歐利表示，「因此我們需要像瑪莉亞一樣的患者協助建置龐大的資料庫，未來義肢將可達到與正常雙手相似的運作5成以上。」

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