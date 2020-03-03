疫情衝擊工業區廠商 桃園有工廠被迫產線降產

新冠肺炎疫情衝擊，大陸工廠陸續開工，桃園市工業區廠商今天下午表示，部分廠商受限大陸生產原物料庫存缺料，將原來早晚班產線調整為日班產線降產，部分紡織產業廠商受限胚布原料來源不足，被迫調整產線，影響國內產能，今年部分電子、紡織廠面臨疫情影響，業績不如預期。

全球印刷電路板（PCB）產值以台灣、陸資製造超過七成最高，台灣PCB廠產值卻有63%在中國大陸生產，受到疫情影響，台灣電路板協會表示，台灣PCB產線供應系統完整，影響不大，但是台商大陸產線復工不一，產值受影響無法避免。

桃園北區的部分工業區廠商表示，疫情影響大陸延後復工，連帶影響原物料庫存不夠，產線生產不及，部分廠商整調產線排班，有的原本早晚2班生產，因應產線缺料降產，有的產線改為日班生產，造成產能下降，有的紡織廠礙於生產的胚布等原物料不足，影響產值。

台灣電路板廠目前在台產能約35%屬於中高階產能，許多廠兩岸均有設廠生產。台灣電路板協會秘書長賴家強表示，目前大陸台商在湖北之外的120多家會員，均已接到大陸復工生產許可，只是每家產值不同，大陸廠受疫情影響是一定的，台灣產線則不同大陸，PCB原物料及供應鏈完整，加上轉單效應，國內產值影響不大。