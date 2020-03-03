敏成本月起拉高產能 日產5噸濾材可供500萬片口罩製造

因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在全球延燒，台灣口罩需求有增無減，台灣最大熔噴濾材供應廠商敏成（4431）自3月起再提高產能，每天可供500萬片口罩製造。

桃園市長鄭文燦今（3）日到敏成廠區進行視察，他表示，敏成自疫情爆發即配合政府24小時不停機的生產，以確保醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」可以不中斷的供應，當大家在齊心防疫時，醫療用口罩能更充足供應給第一線的醫護人員與民眾。

敏成董事長古思明表示，敏成目前是台灣最大熔噴濾材供應廠商，自農曆年後開工當日即配合政府號召加緊趕工，1月31日迄今已累積供應75噸的濾材，相當於可供7,500萬片口罩使用。此外，配合「每日供應1,000萬片口罩」的生產政策，敏成3月起再將產能提高為每日5噸，相當每天可供500萬片口罩製造，成為每日服務最多家口罩廠的上游濾材製造商。

敏成表示，所產製的濾材符合國際大廠規範，目前歐、美及台灣的一線醫材大廠皆是敏成的客戶。現階段因配合政府徵用政策，目前廠內製造全力生產供應各項高規格的口罩熔噴濾材，包括N95、外科手術、醫療級等。此外，也持續創新研發新產品，目標下一階段執行擴大廠區開發計劃，以因應未來的市場需求。

敏成表示，此次新型冠狀病毒爆發並在全球漫延造成衝擊後，未來全球對高階醫療型口罩會更加重視及依賴，也盼未來政府及國民重視國產的重要性，扶植優質國內口罩供應鏈，未來防疫才有保障。