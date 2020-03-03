美廉社助社區防疫送75％酒精 總計700桶明起分送

新冠肺炎持續延燒，防疫期間，酒精等防疫用品也變得一瓶難求，為擴大防疫布局，加強社區防疫，三商家購（美廉社）表示，將免費發送75％防疫清潔用酒精給美廉社所屬里內的里長辦公室，每里一桶各3.8公升，總計約700桶，希望能助里長和該區里民一同抗疫，共同抵擋新冠肺炎肆虐。

三商家購（美廉社）表示，受新冠肺炎影響，自疫情爆發至今，口罩、酒精都成為民眾搶購的商品，三商家購旗下美廉社門市所販售防疫清潔用酒精，早在2月初將庫存送至門市後，不到1天全銷售一空，儘管台酒、台糖已增產酒精，但除特定通路外，根本進不了貨，無貨可賣，也陸續接獲社區鄰里反應，出門排隊都買不到酒精，就連里長辦公室的消毒用酒精也面臨缺貨窘境。

疫情未緩和之際，擔心防疫破功，三商家購（美廉社）表示，在昨日取得近2,000桶75％防疫清潔用酒精，每桶各3.8公升，當天旋即做兩階段規劃，第一、安排給全國700多家門市使用；第二、3月4~5日二天由門市同仁免費分送給美廉社所屬里內的里長辦公室，每里各一桶，供里長使用，以降低社區感染風險。

美廉社提醒，領取者須滿18歲以上。