王品創業賽夯 連74歲阿公也來角逐

王品（2727）今（3）日宣布，該公司舉辦的創業競賽，共有227位各路好手比試，初賽14隊晉級，包括鵝農第三代、工程師轉職也來戰，年齡分佈極廣，小至16歲，大至已屆古稀之年的74歲的阿公級創業家也來參賽。

王品集團成立的台灣第一個「餐飲天使基金」，祭出5,000萬元創業資金，針對台灣有餐飲夢想的創業家，打造創業孵化平台，「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽，為有夢想的人提供舞台。

自去年12/25起對外開放報名後，廣受各界高度關注，更意外受到非本國籍的創業人士青睞，參賽選手跨及兩岸、馬來西亞、瑞士、土耳其、美國等地，成功吸引69支優秀隊伍、總計227人報名參賽。

王品創業賽，由台大國際企業系教授兼創創中心主任李吉仁教授擔任評審長，另邀請行業專家李奧貝納大數據品牌首席顧問高端訓博士，及王品集團執行長李森斌，還有公司經營管理團隊組成評審團，經由謹慎且全面的評選。

王品說，此次競賽挑選出14隊晉級複賽、五隊備選取，預計3月9日進行第二階段複賽，將在新北市莊敬高職舉行，入圍隊伍需現場提案簡報及進行菜色實作，最終將遴選五組晉級決賽，並優先獲得晉級獎金1萬元。

在參賽者成員組成方面，王品指出，14隊晉級隊伍中，計有三分之二的參賽隊伍已在經營自己的品牌或店面，其中還不乏有鵝農第三代、赴新加坡展店經歷、最年輕的25歲女性創業家、工程師轉職等背景，入選品類包含台、中、日式、南洋料理，值得注意的是，由於近年來健康意識的持續高漲，打造健康飲食的概念也反應在不少隊伍的參賽提案中。

李森斌執行長指出，王品集團願意為台灣有夢想的人提供舞台，經過前兩年集團內部創業競賽，發現台灣很多對餐飲有著滿腔熱血的人，願意縱身投入實踐創業夢想，但除了資金需求，還缺乏有人傳授他們如何降低創業失敗的風險。

王品集團不只提供金援，還以過來人的身分，將26年來從創業到創立多品牌的成敗經歷，提供參賽者全方位經驗及資源、學習如何突破困境、少走些冤枉路。

王品自2020起將開啟創業、創新的世代，王品將與獲選團隊，共同成立合資公司，視雙方協議持股比例，王品持股10%~90%不等，最高可獲得1,000萬元的創業資金，這也是台灣第一個專注餐飲領域的創業投資計畫。