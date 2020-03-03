北市熊讚邀請Hello Kitty 參與台北杜鵑花季

一年一度的台北杜鵑花季，將於3月14日白色情人節當日開跑，台北市政府觀光傳播局推出杜鵑花季宣傳影片，除了邀請超人氣的台北市吉祥物熊讚擔任主角，拍攝地點就在大安森林公園，影片中秀出遠從日本來的Hello Kitty，讓人相當驚喜，熊讚寫信邀請Hello Kitty一同約定台北杜鵑花季，同時為即將到來的花季活動拉開精彩序幕。

北市觀傳局局長劉奕霆表示，今年拍攝的宣傳影片主軸圍繞著活動標語「屬於我們的約定」，希望大家可以一起約定到大安森林公園賞杜鵑花。

拍攝影片以杜鵑花語發想，描述熊讚親筆寫信給遠方的她，表達與Hello Kitty之間的好友約定，期盼著Hello Kitty能夠實現。寫完信後，熊讚開心地穿梭在大安森林公園的杜鵑花叢間，以為遇見Hello Kitty，後來才發現原來是小女孩戴著帽子，熊讚開心地一起跟小女孩玩耍、賞花。此時，信件也傳遞到Hello Kitty手中，並且約定好，今年台北杜鵑花季就是實現約定之時。歡迎大小朋友在花季期間到大安森林公園，看看Hello Kitty的約定究竟是什麼。

觀傳局說，每個人心中可能都有一個未完成的約定，或許是與朋友間的約定；或許是與家人的約定；或許是與情人間的約定，觀光傳播局期望藉由熊讚這次特別佩戴杜鵑花季專屬胸章，帶領大家一起實現我們曾約定過的諾言。

在杜鵑花季期間，將推出一系列的活動，民眾可與家人、朋友、情人一起約定參加這次台北杜鵑花季。此外，在宣傳影片曝光同時，民眾可以上台北旅遊網，只要完成貼文任務，就有機會可以獲得杜鵑花季限定商品提貨券。

2020台北杜鵑花季將於3月14日盛大展開，一直到4月5日，陸續舉辦杜鵑花音樂會及花漾幸福嘉年華等一系列活動，邀民眾一起在這春天的季節裡感受杜鵑花溫暖幸福的氣息，實現「屬於我們的約定」。

完整影片就在《2020台北杜鵑花季》官方網站