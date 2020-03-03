新北2萬多名計程車司機 市府供口罩

新北市長侯友宜今（3）日指出，目前中央配給加上新北市府提供的口罩，足以提供轄內2萬多名計程車司機使用；至於消毒酒精目前供貨較不足，會再請交通局、衛生局協調，盡力滿足業者需求。

新北市交通局指出，新北市有近22,000名計程車司機，新北市府除提供中央配額的口罩給300多家計程車行、50多家合作社及9,500多位個人計程車行司機外，並於轄內三處計程車服務中心提供消毒水及噴灑器，讓司機能夠確實做好防疫，保護自己也保護別人。

新北市交通局表示，將不定時督察計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，並提醒司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，戴上口罩、勤洗手。另外，建議民眾搭乘大眾運輸工具及在密閉空間、人潮擁擠地方配戴口罩，共同做好防疫工作。