快訊

「超級星期二」圍攻桑德斯! 民主黨退選2大將「力挺拜登」

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新北攜手東森 設新北專區助業者上購物平台

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為協助境內店家、商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，新北市府今（3）日指出，已與東森得易購股份有限公司合作，於東森購物平台設立「新北專區」，協助業者將商品上架虛擬平台，擴增線上販售通路，搶攻宅經濟商機。

新北市經發局長何怡明表示，近期由於武漢肺炎疫情影響，許多民眾減少或避免外出消費，導致境內眾多服務業者實體店面來客數及營業額受到衝擊，為協助助業者產品上平台通路，讓境內觀光工廠、商圈店家及市場攤商等服務業者，能透過電商通路拓展商機，新北市政府特別攜手東森購物平台，推出專屬新北市商家的「新北專區」。

協助境內實體店家將商品上架虛擬通路，不僅能讓商家搶搭宅經濟商機，透過線上販售刺激買氣，民眾也能夠配合防疫在家中安心消費，與企業一起在逆境中開創新格局。

何怡明說，「新北專區」邀請境內飯店、觀光工廠、商圈店家及市場攤商等共同參與，除安排專人聯繫商家，亦規劃實體課程指導，協助業者輕鬆將產品上架虛擬通路，透過電商平台提升營業額，期盼讓實體業績受衝擊的業者，能透過電子商務拓展新通路及商機，增加產業競爭力，共同力抗疫情。

觀光工廠 疫情 電商

延伸閱讀

響應世界野生動植物日 新北推原生動植物復育呼應

賣實名口罩 新北增平溪、石碇、烏來4偏鄉醫療服務據點

新北私房景點！ 碧龍宮立體彩繪 鶯歌打卡登山趣

新北防疫作業超前部署 355家養護之家也要分艙分流

相關新聞

協助業者轉型人才培訓 交通部拍板補助業者

因應新冠肺炎對觀光、運輸（遊覽車）相關產業營運造成重大衝擊，交通部決定投入8億元（觀光產業5億元、交通運輸業3億元），協...

率全國之先推動工業區立體化 林右昌：廠商轉型增活路

配合行政院祭出的「工業區更新立體化發展方案」，基隆市政府也率全國之先，已擬定工業區立體化方案，提供六堵及大武崙工業區廠商...

全台唯一都市電廠 台電南部電廠碳排年減40萬噸

台電今（3）日指出，南部電廠環保升級計畫自2015年啟動，四部機組共七台氣渦輪機已於去年下半年全數完成，整體氮氧化物年減...

向防疫尖兵致敬 醫護人員購買衣十五抗菌襯衫享五折

面對武漢肺炎疫情持續擴散，台灣襯衫品牌「衣十五」，用抗菌布料做成的抗菌襯衫銷量大增，總經理蔡介欽一聽到傳出院內感染的消息...

不銹鋼盤價 預期第二季反彈

不銹鋼產品售價壓力未減，不過，上游廠唐榮（2035）、華新（1605）對今（2020）年第二季展望仍保有信心。

治新冠肺炎 生技中心跨大步

疫情當前，生技業動起來，財團法人生物技術開發中心(以下簡稱生技中心)完成另一個治療新冠肺炎潛力藥物法維拉韋（Favilavir）的實驗室合成。

冠德環球購物中心 全年獲利受疫情影響

冠德（2520）今年業績來源以銷售成屋案為主，包括「冠德信義」、「蝴水映」、「冠德微山丘」、「青埔匯」等案，待售金額超過250億元；新完工建案則要等到第四季。

bossini今年7月底全面撤出台灣市場 資遣200~300人

香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）3日公告，台灣因從2005年起持續虧損，因此決定將在今年7月底關閉51家...

bossini驚傳51家店全面撤台 3月底首波門市結束

香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）驚傳即將退出台灣市場，根據公司董事會公告，預計於7月底前結束在台51家店...

凱基證券「愛，從小學起」計畫 助學金徵件開跑

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，「愛，從小學起」助學金計畫，從3月5日開始徵件，預計投入550萬元，協助弱...

因應疫情宅經濟燒 北富銀J卡推最高9%回饋

新冠病毒疫情炒熱宅經濟，台北富邦銀行即日起推出國內最大檔支持宅經濟優惠活動，即日起8大影音平台、3大有線電視、3大外送平...

渣打二度下修全球經濟預測 台灣下修不到2%為四小龍最佳

武漢肺炎疫情持續，渣打今天再度下修2020年全球經濟成長率預測至3%，為金融海嘯以來最低，並首度下修台灣經濟成長率預測，...

熱門新聞

航空業雪崩！華航對內發公開信：擬推更多應變方案

bossini 7月底前 關閉全台51家店

Switch大熱賣 鴻海獲急單

快查你賺多少！108年新制勞退基金收益今入帳

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

新熱錢匯入 台幣衝2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。