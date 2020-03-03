新北攜手東森 設新北專區助業者上購物平台

為協助境內店家、商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，新北市府今（3）日指出，已與東森得易購股份有限公司合作，於東森購物平台設立「新北專區」，協助業者將商品上架虛擬平台，擴增線上販售通路，搶攻宅經濟商機。

新北市經發局長何怡明表示，近期由於武漢肺炎疫情影響，許多民眾減少或避免外出消費，導致境內眾多服務業者實體店面來客數及營業額受到衝擊，為協助助業者產品上平台通路，讓境內觀光工廠、商圈店家及市場攤商等服務業者，能透過電商通路拓展商機，新北市政府特別攜手東森購物平台，推出專屬新北市商家的「新北專區」。

協助境內實體店家將商品上架虛擬通路，不僅能讓商家搶搭宅經濟商機，透過線上販售刺激買氣，民眾也能夠配合防疫在家中安心消費，與企業一起在逆境中開創新格局。

何怡明說，「新北專區」邀請境內飯店、觀光工廠、商圈店家及市場攤商等共同參與，除安排專人聯繫商家，亦規劃實體課程指導，協助業者輕鬆將產品上架虛擬通路，透過電商平台提升營業額，期盼讓實體業績受衝擊的業者，能透過電子商務拓展新通路及商機，增加產業競爭力，共同力抗疫情。