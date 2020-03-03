交通部推居家檢疫者機場返家交通方案 供便捷貼心服務

為降低居家檢疫者自機場返家的防疫風險，並兼顧其交通需求，交通部完成「居家檢疫者自機場返家交通方案」規劃，將運輸服務之可及性、便利性、居家檢疫對象隱私、疫情防治等因素通盤考量，將以機場排班計程車及租賃車提供居家檢疫者點對點交通服務。

交通部表示，居家檢疫者自機場返家將不得再搭乘大眾運輸，已於3月2日中央流行疫情指揮中心第12次會議提報通過，並訂自3月4日起開始實施，在為期一週的宣導期後，自3月11日起，若是入境居家檢疫者有違反該方案規定，仍搭乘大眾運輸者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

交通部指出，目前自中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地區入境之旅客返國須進行居家檢疫14天，為利居家檢疫者下機後能即時返家，並降低防疫風險，本方案規劃以親友接送為優先，未能由親友接送者，將以機場排班計程車及租賃車提供居家檢疫者點對點交通服務。

各航空站已妥善規劃入境旅客動線、乘車程序，加強標示，並作必要之引導，其中短途旅客（目的地於機場所在縣市計程車營業區範圍內），以排班計程車服務，旅客仍以計程車跳表方式付費；長途旅客（目的地於營業區範圍外者），以桃園機場為主，將由機場公司以包月方式租賃小客車提供服務，並由旅客以高鐵票價兩倍費用付費，不足1,000元以1,000元計，其他機場則仍由排班計程車提供服務，旅客付費方式同桃園機場，旅客支付車資不足租賃費用及計程車資部分，將由政府補貼。

至於台東及離島地區旅客則以搭乘國內海空運航班為限，即須搭乘機場排班計程車至松山、台中、高雄機場、基隆港或高雄港轉搭國內海空運航線至台東或離島地區，再搭乘計程車或由親友接送返家。

交通部說，本方案由計程車（租賃車）業者、政府及居家檢疫者旅客三方共同配合及負擔費用，達到提升防疫目的，交通部協調專屬車隊提供居家檢疫者便捷的點對點交通服務，並對計程車駕駛酌予車資補貼，購置必要防疫物資，具有候車時間短、防疫風險較低、容易追蹤管理，且可保有居家檢疫者之隱私等效益。