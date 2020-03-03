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協助業者轉型人才培訓 交通部拍板補助業者

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
交通部召開記者會，宣布決定投入8億元（觀光產業5億元、交通運輸業3億元），協助業者於疫情期間進行轉型升級，交通部政務次長王國財今（3）日表示，我們希望「以學代賑、強化體質、迎接復甦」。　記者楊文琪／攝影
交通部召開記者會，宣布決定投入8億元（觀光產業5億元、交通運輸業3億元），協助業者於疫情期間進行轉型升級，交通部政務次長王國財今（3）日表示，我們希望「以學代賑、強化體質、迎接復甦」。　記者楊文琪／攝影

因應新冠肺炎觀光、運輸（遊覽車）相關產業營運造成重大衝擊，交通部決定投入8億元（觀光產業5億元、交通運輸業3億元），協助業者於疫情期間進行轉型升級，交通部政務次長王國財今（3）日表示，我們希望「以學代賑、強化體質、迎接復甦」。

王國材說，新冠肺炎疫情造成航空、觀光、旅宿、運輸等產業史無前例的困境，為協助業者轉型，度過困境，將透過與公工協會組織的合作，進行轉型培訓，並以跨區交流、標竿學習，活絡食、宿、遊、購、行，提振市場信心，加速國旅復甦等方式，以提升專業知識及行銷技能，協助並補助其相關人員之短期專案輔導培訓與產業升級與轉型的準備。

觀光局旅宿組組長湯文琦指出，觀光產業公工協會辦理與職能教育培訓、數位及精準行銷、跨區域交流或標竿學習等事項相關的教育訓練，每案最高可申請補助300萬元（含轉型培訓費），轉型培訓費係以每人每小時158元、每月不超過120小時計算，共約1萬8,960元，其發放方式，如屬有僱用關係之從業人員參訓，其發放方式由補助對象將經費撥入雇主的帳戶。

她進一步表示，如屬無一定雇主或自營作業者的導遊、領隊、遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業所屬駕駛人、計程車運輸合作社社員及個人經營計程車客運業者等之人員參訓，其發放方式由補助對象將經費撥入參訓人員之帳戶或現場發放。希望能疏解觀光產業雇主及無一定雇主者受疫情衝擊的困境。

除轉型培訓申請外，交通部也將依據「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」第13點，成立專家健檢團，進行由上而下的產業、景點健檢，提出產業數位轉型與服務品質提升、國際景區等建設計畫，並將由正研擬的「觀光升級與轉型前瞻計畫」經費支持軟硬體建設。

王國材表示，該要點涉及觀光產業及交通運輸業，故由交通部統籌訂定發布，觀光產業執行機關為觀光局，交通運輸業執行機關為公路總局，相關申請文件格式亦由兩個執行機關個別訂定。

觀光 疫情 新冠肺炎

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