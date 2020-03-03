H&M台南大遠百公園店 3月26日開幕

港商bossini在3日宣布7月底撤出台灣，H&M則宣布宣布將於3月26日再開一家台南大遠百公園店，此為H&M在台第13間門市。

H&M 於2015 年進駐台灣，至今在全台擁有12家店，2020年H&M 將再度擴點，H&M首座台南門市將於大遠百公園店開幕，這也是H&M首度入主台南。

H&M 台南大遠百公園店樓高兩層，占地2,371平方公尺的購物空間，設有女裝、男裝、青少年、童裝、運動服飾與內睡衣部門，更將是全台首間引進瑞典全新概念門市，以北歐簡約典雅風格為基礎，添入暖色調與綠意，呈現環保永續氛圍。

H&M 台南大遠百公園店預計於2020年3月26日盛大開幕，為全台第13 間H&M 門市。