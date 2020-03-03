疫情1個月賣不到幾張機票 中小旅行社可能會倒

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
新冠肺炎疫情，旅行業爆發旅遊及機票糾紛激增，中華民國旅行業品保協會前副理事長吳丞澤（見圖）憂中小旅行社資金調度出問題，建請政府提供紓困助業者度難關。記者曾增勳／攝影
新冠肺炎疫情，旅行業爆發旅遊及機票糾紛激增，中華民國旅行業品保協會前副理事長吳丞澤（見圖）憂中小旅行社資金調度出問題，建請政府提供紓困助業者度難關。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情影響下，桃園市旅行社單單2月發生旅遊行程及機票解約、退票或改票糾紛134件，為過去單月最多旅社糾紛案，旅行社業者憂心忡忡，中華民國旅行業品保協會前副理事長、桃園市環泰旅行社董事長吳丞澤今天上午表示，許多中小型旅行現在1個月出了團、有的賣不到幾張機票，旅客連坐飛機都怕，機票八、九成取消，如果疫情延燒到5、6月，很多中小旅行社再無資金挹注「可能會倒」，建請政府協助紓困。

吳丞澤表示，這波疫情重大突發事故來得太突然，一下子連韓國、日本及歐洲義大利都「中鏢」，現在不少旅行社與顧客因為行程或機票解約、退票等問題發生爭議，不少中小型旅行社面臨資金調度問題，業者希望政府與銀行協助資金紓困，提供資金活水度過疫情，否則現在一些中小旅行社連機票都賣不到幾張，公司陷入停擺，連鎖反應下，員工面臨無薪假，造成社會負擔，希望政府應正視業者的困境。

新冠肺炎 COVID-19

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