bossini今年7月底全面撤出台灣市場 資遣200~300人

香港上市服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）3日公告，台灣因從2005年起持續虧損，因此決定將在今年7月底關閉51家店鋪，香港商堡獅龍台灣分公司證實此事，並表示因部分店點有合約關係，所以會分階段關閉，但7月底會全部關，將資遣200至300人。

目前進駐台灣的國際快時尚品牌包括UNIQLO、ZARA、GU、GAP、H&M，亦有老牌快時尚佐丹奴，可謂遍地開花，但也十分飽和，加上電商競爭，繼Forever21宣告破產，去年3月全面撤出台灣，bossini也宣告撤出台灣。

bossini 以「be happy 就是快樂」作為其品牌理念，透過色彩豐富的產品及店舖陳列，加上適度於產品中滲入幽默元素等等，可說是老牌快時尚服飾品牌。

根據香港堡獅龍公告，於今年3月2日，公司董事局決議有序關閉集團於台灣的零售業務，目標將在今年7月31日關閉目前台灣的全部51間店舖；台灣於1992年開始營運，於東南亞地區推廣集團品牌，從而提升集團於大中華地區的知名度。

香港堡獅龍提到，台灣市場是集團拓展大中華市場策略的組成部分，退出台灣市場對公司而言乃困難的決定，但因台灣消費市場於過去20年持續疲弱，台灣業務分類自2005至2006年起持續虧損，由於未來對台灣市場於可見將來前景仍不樂觀，面對香港及中國大陸目前充滿挑戰之市況，香港堡獅龍董事局已決議終止經營台灣營運。