凱基證券「愛，從小學起」計畫 助學金徵件開跑

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，「愛，從小學起」助學金計畫，從3月5日開始徵件，預計投入550萬元，協助弱勢學生不因家庭經濟而影響學習，能夠從小充實基本學力。這項計畫累計至今已投入超過3,000萬元，協助弱勢學生安心就學。

在凱基慈善基金會協助的學童中，雲林縣小丞的父親因重大疾病過世，母親非常堅強，僅靠打零工一人獨自撫養小丞和姊姊，家境雖然清寒，但卻對孩子的教育非常關心；小丞的老師很感謝「愛，從小學起」助學金計畫協助小丞就學，讓小丞的求學之路更順遂，而小丞也很爭氣，學業成績表現優異，五育均優。

今年徵件地區以新北市、雲林縣、屏東縣109年學年度國民小學在學學生為主。徵件期從3月5日至4月10日止，凡家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用的經濟弱勢學生皆可申請。

若符合經濟弱勢條件的申請者，同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，並曾獲個人校際以上比賽前三名，或經政府單位等鑑定的資賦優異者。還可再申請特殊才藝助學金，協助弱勢學生有機會發展長才。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉的機會，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第九年，累計已協助約1,500名弱勢學生留在學校學習；一方面減輕弱勢家庭的經濟負擔，一方面也讓孩子能厚植基本學力。凱基慈善基金會期望所有孩子都能安心學習，在學校中吸取知識養分，未來成長茁壯，不讓貧困弱勢成為世襲。